背景资料：部分新兴市场央行为抑制本币贬值所采取的措施

路透伦敦3月4日 - 受全球经济体质疑虑、人民币疲弱和大宗商品价格挫跌的冲击，新兴市场货币纷纷走软。多个新兴市场央行正采取行动抑制本币贬值。

以下是部分新兴市场央行正在采取或考虑中的抑制汇率贬值的措施：

中国：在人民币CNY=去年8月11日贬值后，国有银行代央行出手卖出美元，因此人民币获得支撑。央行对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，并自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。中国央行行长周小川2月14日表示，人民币兑一篮子货币将保持基本稳定，但兑美元的双向波动则会有所加大。

墨西哥：2月17日意外升息50个基点至3.75%，并自2009年以来首次直接干预外汇市场，卖出美元以支撑披索。自2014年12月以来，墨西哥央行此前都是透过标售方式卖美元，藉以平抑披索的波动；耗费金额已逾280亿美元。

印度--在卢比兑美元跌至接近纪录低位水准后，国有银行代央行出手卖出美元，以支撑卢比。印度央行总裁拉詹2月2日表示，央行亦将于外汇期货市场进行干预。

韩国--央行和企划财政部一再表示，将采取“一切必要措施”避免美元/韩元KRW=汇率过度震荡，并在韩元跌至逾五年最低水准后，对市场的“跟风行为”发出警告。尽管经济增长放缓，但韩国央行2月16日连续第八个月维持利率不变。

巴西--迄今已使用了货币掉期、美元回购协议及本国债券等措施来稳定雷亚尔BRBY。2015年雷亚尔累计跌33%。

俄罗斯--卢布急遽走软后，央行在1月29日维持利率在11%不变，并称若通胀风险加剧，央行不排除升息。央行副总裁Ksenia Yudayeva称，该声明意味着“明确收紧”。(完)