独家：数亿电邮帐密流落俄国黑市 谷歌、微软与雅虎无一幸免

路透法兰克福5月4日 - 一名安全专家对路透表示，数以亿计电子邮件账户及其他网站的用户名与密码，正被拿来在俄罗斯非法的黑市进行交易。

Hold Security公司创办人暨信息安全主管Alex Holden表示，所发现被盗的2.723亿个帐号中，以俄罗斯最受欢迎的电子邮件服务Mail.ru (MAILRq.L)用户为主，还包括一些谷歌(GOOGL.O)、雅虎(YHOO.O)及微软 (MSFT.O)电邮用户。

这是自两年前美国几家大型银行与零售商遭网路攻击以来，被揭发的最大规模凭证窃取事件之一。

Holden表示，扣除重复账户后，被盗资料含有将近5,700万个Mail.ru帐号；Mail.ru去年底曾表示，旗下每月活跃电邮用户为6,400万个。资料中还包括全球三大电邮服务供应商--Gmail、微软与雅虎的数以千万计的用户凭证；中国与德国电邮服务供应商也有数以十万计用户遭殃。

微软发言人表示，线上凭证遭窃是不幸的情况。“微软备有安全举措侦测帐号资料外泄，并要求更多信息对帐号所有人进行认证，帮助他们重新取得独有权限。”

雅虎与谷歌并未回覆置评要求。(完)