独家：易安信为与戴尔合并将保留Virtustream多数股权--消息

路透11月24日 - 据知情人士透露，易安信电脑系统EMC.N为争取股东支持其与戴尔(Dell Inc.)合并，将保留所持有的云服务提供商Virtustream的多数股权，并放弃将这个亏损厂商纳入与VMware(VMW.N)合资企业的计划。

此举旨在托高VMware股价，该股自10月12日戴尔宣布将以600亿美元收购易安信以来下跌了四分之一左右。

该股下跌使此项收购交易面临风险，因为戴尔准备向易安信股东支付每股24.05美元的现金，以及追踪VMware普通股的一股特别股票。VMware是一家虚拟化软件厂商，由易安信持有多数股权，且并被视为该公司最重要的资产之一。

知情人士周二透露，根据新计划，易安信将通过保留多数股权承担Virtustream的亏损，VMware则将只持有少数股权。其中一名知情人士还称，易安信最早或将于12月宣布该计划。

易安信和VMware均拒绝置评。

VMware普通股股价受此消息提振走高，周二在纽交所收高3.85%至60.35美元。

根据与戴尔交易的条款，股东每持有1股易安信股份将获得约0.111股追踪VMware股价的特别股票。

消息人士称，投资者一直在要求易安信启动对VMware的股份回购计划，但该公司至今尚未就此事作出决定。

激进对冲基金Elliott Management为易安信最大股东之一，其发言人拒绝置评。

易安信今年7月以12亿美元购得Virtustream。10月20日称，将与VMware以50/50比例共同持有Virtustream，而且从2016年开始，该合资企业的收益将合并至VMware的财务报表中。

VMware财务长Jonathan Chadwick在10月20日的电话会议中表示，由于未来数年将大规模投资全球业务，预计Virtustream在2016年将出现大约2亿-3亿美元的营业亏损。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi在周一发布的一份研报中称，放弃此合资企业计划将缓解VMware的短期收益压力，也可以减少Virtustream将需要的资本开支和追加投资。(完)