易安信若琵琶别抱 将支付戴尔最多25亿美元收购中止费

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月13日 - 企业数据存储设备制造商易安信EMC.N表示，如果接受“更好的提案”，最多将支付戴尔25亿美元的收购中止费。
易安信可在60天的寻购期(go-shop)内征求其他的出价，若在该期限截止前接受其它提议，将必须支付约20亿美元；而在寻购期于12月12日到期后再反悔，则需支付25亿美元。
易安信表示，戴尔已从银行获得最高达495亿美元的融资，以支应周一宣布的约670亿美元的收购案。
熟知此事的消息人士周一对路透表示，尽管IBM(IBM.N)、思科(CSCO.O)、甲骨文(ORCL.N)及惠普(HPQ.N) 都可能对易安信有意，但其出价挑战戴尔的可能性微乎其微。
易安信若在12个月内与其他公司敲定收购协议，也需额外支付戴尔25亿美元的中止费。
易安信在提交给监管部门的文件中称，戴尔若改变主意，可能向其支付最高60亿美元的中止费。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
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