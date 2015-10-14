易安信若琵琶别抱 将支付戴尔最多25亿美元收购中止费

路透10月13日 - 企业数据存储设备制造商易安信EMC.N表示，如果接受“更好的提案”，最多将支付戴尔25亿美元的收购中止费。

易安信可在60天的寻购期(go-shop)内征求其他的出价，若在该期限截止前接受其它提议，将必须支付约20亿美元；而在寻购期于12月12日到期后再反悔，则需支付25亿美元。

易安信表示，戴尔已从银行获得最高达495亿美元的融资，以支应周一宣布的约670亿美元的收购案。

熟知此事的消息人士周一对路透表示，尽管IBM(IBM.N)、思科(CSCO.O)、甲骨文(ORCL.N)及惠普(HPQ.N) 都可能对易安信有意，但其出价挑战戴尔的可能性微乎其微。

易安信若在12个月内与其他公司敲定收购协议，也需额外支付戴尔25亿美元的中止费。

易安信在提交给监管部门的文件中称，戴尔若改变主意，可能向其支付最高60亿美元的中止费。(完)