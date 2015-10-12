独家：易安信(EMC)与戴尔协议合并后仍将物色买主--消息（更新版）

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路透10月11日 - 企业数据存储设备制造商易安信电脑系统EMC.N准备最早于周一宣布，已同意被个人电脑企业戴尔(Dell Inc.)收购，但据知情人士透露，EMC也在计划寻求其他竞购者。

知情人士称，EMC要求合并协议中加入一项“寻购(go-shop)条款”，允许EMC以便从其他竞购方获得出价，而将来若与另一家公司达成协议，需支付给戴尔的分手费也可打折。

这种条款在合并协议中虽然不算罕见，但这显示出EMC执行长Joseph Tucci准备尝试所有可能性，好让股东相信，与戴尔达成协议对他们来说是最佳结果。

知情人士称，虽然理论上来说，国际商业机器(IBM)(IBM.N)、思科(Cisco System)(CSCO.O)和惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)都可成为EMC的潜在买家，但这些公司另外出价挑战戴尔提议的可能性很小。EMC市值约536亿美元。

两名知情人士称，戴尔与易安信之间的谈判，以及与银行洽谈所需的债务融资，于周日继续展开，双方希望周一或周二能宣布协议。

一位知情人士说，该交易对易安信的估值可能在每股33美元左右，其中约25美元将以现金支付，剩余部分将以特殊股票的形式向易安信股东支付。这种特殊股票反映虚拟软件公司VMWare(VMW.N)的市值。易安信持有VMWare的大多数股权。

知情人士要求匿名，因为谈判仍处于保密阶段。易安信、戴尔、IBM、思科和惠普没有立即回复置评请求。

收购易安信将成为科技业最大并购交易，这将帮助戴尔从陷入停滞的个人电脑市场迈向多元化，取得足够规模，进军增长更快且获利更丰厚的企业数据管理和存储市场。

“寻购条款”对于收购方而言存在一些风险。2013年，戴尔的创始人迈克尔戴尔及私募股权公司Silver Lake发动收购，欲安排戴尔私有化时，就因为“寻购条款”，使投资大亨伊坎(Carl Icahn)和私募股权投资公司黑石集团(BX.N)得以出价相抗衡。

虽然最终是由迈克尔戴尔的团队胜出，但受到伊坎及其他股东的压力影响，结果收购价格提高逾3.5亿美元，达到249亿美元。

EMC股东中已有一家出名的维权投资者Elliott Management。如果Elliott对戴尔的收购价不满，可能会推动要求加码收购条件。(完)