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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 10:42 BJT

更新版-美股业绩: 易安信预期全球IT支出将改善,但全年EPS预估不及预期

(新增细节)

路透1月29日 - 数据存储设备制造商易安信电脑系统 预计,今年信息科技类支出会略微改善,因受云计算和数据分析需求支撑.但易安信2013年获利展望不及预期.

"我认为2013年肯定还有一些不确定性,但我看到的是更倾向谨慎乐观,这是一个改善,"执行长Joe Tucci周二向分析师表示.

"展望2013年,我们预期(全球)信息科技类支出将增加3%,"运营长David Goulden称,并表示"易安信营收增长速度将更快,达到8%."

他表示,2012年信息科技支出约增长2%.

执行长Joe Tucci表示,除了西欧及日本以外,易安信预期所有其他地区都将提高成长幅度.但他指出,政府科技类预算将比2012年更紧.

易安信周二表示,今年营收235亿美元,根据非公认会计原则(GAAP)计算得出的每股盈余(EPS)为1.85美元.

汤森路透I/B/E/S数据显示,分析师预期2013年EPS为每股1.90美元,营收料为235.7亿美元.

易安信第四季净利为8.699亿美元,或每股0.39美元,高于上年同期的8.32亿美元,或每股0.38美元.

第四季非GAAP获利12亿美元,或每股0.54美元,分析师预估为0.52美元.

第四季营收为60.1亿美元,上年同期则是55.7亿美元.分析师此前预期为59.8亿美元.(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
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