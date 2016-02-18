独家：欧盟料将无条件批准戴尔670亿美元收购易安信--消息

路透布鲁塞尔2月18日 - 两位知情人士周四透露，全球第三大电脑生产商--戴尔(Dell Inc.)斥资670亿美元收购数据存储公司易安信电脑系统 EMC.N的交易，料将获得欧盟反垄断机构无条件批准。

戴尔去年10月公布此项交易，为科技行业有史以来规模最大的一笔交易，旨在使戴尔在云计算、移动设备和网络安全方面更好地应对竞争对手思科(Cisco Systems) (CSCO.O)、IBM (IBM.N)和惠普 (HPQ.N)的挑战。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso周四拒绝置评。执委会计划在2月29日前对这项交易做出裁决。

戴尔和易安信均未立即回复置评要求。

易安信股价周四收涨0.56%，报25.12美元。(完)