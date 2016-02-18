独家：欧盟料将无条件批准戴尔670亿美元收购易安信--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔2月18日 - 两位知情人士周四透露，全球第三大电脑生产商--戴尔(Dell Inc.)斥资670亿美元收购数据存储公司易安信电脑系统 EMC.N的交易，料将获得欧盟反垄断机构无条件批准。
戴尔去年10月公布此项交易，为科技行业有史以来规模最大的一笔交易，旨在使戴尔在云计算、移动设备和网络安全方面更好地应对竞争对手思科(Cisco Systems) (CSCO.O)、IBM (IBM.N)和惠普 (HPQ.N)的挑战。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso周四拒绝置评。执委会计划在2月29日前对这项交易做出裁决。
戴尔和易安信均未立即回复置评要求。
易安信股价周四收涨0.56%，报25.12美元。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。