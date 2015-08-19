中国经济疑虑令新兴市场曝险降至纪录低位--美银美林调查

路透伦敦8月19日 - 周二公布的调查显示，投资人将对新兴市场的曝险降至纪录低位，并愈发预期美国9月将会升息。

美银美林对202位基金经理人的月度调查显示，中国经济动能放缓及新兴市场债务危机，已经取代欧元区瓦解的风险，成为投资人心中的头号全球“尾部风险”。

预期美联储9月将进行近10年来首次升息的受访者比重跳增至48%，尽管经济增长和通胀预期大幅下滑。

“投资者释出明确的讯息，即他们为中国及新兴市场经济成长放缓做好准备，”美林美银全球研究首席投资策略师Michael Hartnett表示。

调查显示，全球经济成长和获利预期降至10个月低位，不过只有6%的受访者认为未来一年还会再出现全球衰退。

欧股仍受受访者的青睐，不过会避开和中国或大宗商品扯上边的投资。

持有比重仍为高位5.2%，但略低于7月创下的雷曼兄弟破产后高位5.5%。

在近来原油和金属市场挫跌后，大宗商品的“减码”亦创纪录。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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