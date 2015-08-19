中国经济疑虑令新兴市场曝险降至纪录低位--美银美林调查

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月19日 - 周二公布的调查显示，投资人将对新兴市场的曝险降至纪录低位，并愈发预期美国9月将会升息。
美银美林对202位基金经理人的月度调查显示，中国经济动能放缓及新兴市场债务危机，已经取代欧元区瓦解的风险，成为投资人心中的头号全球“尾部风险”。
预期美联储9月将进行近10年来首次升息的受访者比重跳增至48%，尽管经济增长和通胀预期大幅下滑。
“投资者释出明确的讯息，即他们为中国及新兴市场经济成长放缓做好准备，”美林美银全球研究首席投资策略师Michael Hartnett表示。
调查显示，全球经济成长和获利预期降至10个月低位，不过只有6%的受访者认为未来一年还会再出现全球衰退。
欧股仍受受访者的青睐，不过会避开和中国或大宗商品扯上边的投资。
持有比重仍为高位5.2%，但略低于7月创下的雷曼兄弟破产后高位5.5%。
在近来原油和金属市场挫跌后，大宗商品的“减码”亦创纪录。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。