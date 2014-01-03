调查：分析师更加看空新兴亚币

* 泰铢放空为2012年2月以来最高

* 坡元、马币、菲律宾披索看空押注为8月来最大

* 人民币多头仓位为5月以来最大

路透首尔1月3日 -周五公布的路透调查显示，2013年步入尾声时，市场对多数新兴亚币的信心更趋恶化。受到政治紧张情势加剧的影响，泰铢卖空仓位接近两年最高水准。

但投资人对东北亚货币的信心程度改善，人民币多仓达到5月以来最大。

路透访问12位汇市分析师，结果显示泰铢放空仓位升至2012年2月以来最高，且是路透新兴亚洲货币仓位调查纳入泰铢以来最高。

泰铢兑美元周五贬至约四年最低，因对2月选举的政治不确定性加剧，反政府势力决心全力阻止大选，希望驱逐总理英拉。

坡元、马币(林吉特)和菲律宾披索的空头部位升至去年8月以来最高水准。

与此同时越来越多的迹象显示美国经济强劲复苏，巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将稳步缩减刺激措施的预期。

尽管迹象显示中国经济在2013年底失去一些动能，但市场内的人民币人气增长，人民币的多头部位升至去年5月底以来最高水平。

周二人民币触及纪录高位，因中国人民银行引导人民币升值。交易商称，今年人民币料将升值约3%，与2013年升值幅度相同。

尽管韩国高阶官员多次指称韩元兑日圆升值将打压韩国出口竞争力，但韩元多头部位微幅上升。韩元兑美元和日圆周四触及五年高点。

相较其他新兴亚币而言，韩元相对更安全，因韩国经济基本面强健，其中经常帐盈余规模可观。

另外，印尼卢比空仓小幅减少，因该国11月意外录得贸易顺差。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38

12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72

11月 7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35 (完)

(编译 李婷仪/于春红/王翔琼；审校 田建华/艾茂林/于春红)

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