新兴亚币可望安度美联储减码逆流 2014年料小幅上扬

* 亚洲货币2014年将趋稳，尽管美联储削减刺激

* 经济成长改善将有助亚币

* 印尼卢比和台币升幅可望居前

* 人民币料小幅升值

路透班加罗尔1月9日 -一项路透调查显示，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激举措规模，但在经济活动改善的支撑下，新兴亚洲货币兑美元今年可望趋稳。

不过相比新兴亚币去年的剧烈跌幅，其今年涨幅可能不算大。

路透本周对逾50位汇市分析师的调查显示，印尼卢比涨幅料最大，约3%，台币次之，料升2%。

而在中国央行可能扩大汇率波幅的预期下，人民币兑美元今年料在2013年升值2.9%的基础上继续升值1.7%。

“亚洲市场在2013年底很好地应对了美联储宣布缩减声明，”瑞典商业银行(Handelsbanken)经济学家TiinaHelenius称。

她预计，尽管新兴货币还将在一段时间内疲软，但经济成长更为强劲以及对美联储缩减举措的忧虑减轻，将限制降幅。

不过，调查显示亚洲货币将在下半年表现更好，与该地区经济活动将升温的预期一致。

美联储12月宣布将在2014年1月开始将月度刺激规模削减100亿美元。市场预计美联储将在每次会议上依次降低类似规模从而逐步减码，直到年底结束刺激。

分析师认为，尽管这料将支撑美元，但新兴市场央行及政府最好做好应对资金流出的准备。

在2013年，投资者在美联储5月暗示可能开始缩减月度购债规模后抛售新兴市场资产，从巴西到土耳其，从印度到印尼，多数新兴市场国家都在毫无防备的情况下受到打击。

**2013年大输家**

印尼卢比去年领跌，兑美元重挫21%，印度卢比也下跌逾11%。由于市场担忧上述两国高度依赖外资来填补其大规模的经常帐赤字，因此其汇市受到重创。

印尼和印度将在今年上半年举行大选，分析师称选举结果可能对其货币造成影响。

当印度卢比兑美元去年8月跌至68.85时，“可能就实际有效汇率而言已经触及了底部，”BTMU分析师上周在2014年汇市展望的客户报告中写道。

调查显示，印度卢比可能一个月后达到62.40，六个月后为63.00，12月前报62.00，基本接近周四的现货汇率。该预估是基于政府财政状况有所改善的预期。

韩元/美元料将在未来三个月上涨，但可能在今年底前下跌0.6%，因日圆走软有损韩国出口前景。

泰铢有望在2014年上涨约0.8%，去年下跌约7%。

在国内需求乏力时期，虽然货币疲软增加了亚洲国家的进口成本，但由于美国强劲复苏，分析师目前预计货币贬值有助于在2014年提振出口。

“随着全球经济活动走强，中国经济趋稳，由出口驱动的亚洲经济体正显示出一些变化，”瑞典商业银行的Helenius称。

“对亚洲国家的外部需求而言，发达经济体仍很重要，因此G3进口走强，这对今年的亚洲出口显然是个好信号，”她称。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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