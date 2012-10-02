BCG预计中印消费者支出大增 中产阶层迅速扩大

路透伦敦10月2日电---波士顿咨询公司（BCG）周二称，至2020年，中国和印度的消费者支出将合计达到每年10万亿美元，为2010年的三倍，这可能有助於提振发达国家的经济增长和企业获利。

此项研究报告基於对24,000名消费者的调查，以及对商界领袖的访问。BCG预计，在截至2020年的十年中，中国和印度消费者在商品和服务方面的支出合计将达到64万亿美元。

“我们处在历史的转折点，相对财富将从西方向中国和印度倾斜，而包括西方在内，绝对财富应增长。”BCG高级合伙人斯乌尔斯坦（Michael J. Silverstein）表示。

近几个月，受经济增长放缓、结构性改革缓慢和政治风险等因素影响，投资者对印度、中国等新兴市场的热情降温。而近几年，新兴经济体股市的表现逊於发达经济体股市。

但斯乌尔斯坦认为，印度和中国只是在经历新兴经济体无法避免的起落。

BCG预计，到2020年中印两国的中产阶级总数将达到10亿人，印度中产阶级占总人口比例将从2010年的28%升至45%。

该公司认为，西方企业需要赢得中印不断扩大的中产阶层，在制定长期战略时，应迎合这个人群的消费习惯。

该公司指出，卡夫、百胜集团、百事可乐、古琦、路易威登、宝马和Pernod Ricard在中印的市场战略取得了成功。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。