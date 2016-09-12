新兴债券基金备受追捧 过去10周总流入创新高--美银美林

路透伦敦9月9日 - 美银美林周五表示，最近一周投资者资金流向新兴市场债券，使得过去10周流入新兴债市的资金规模创下历来最大。与此同时，发达市场政府公债则出现资金撤出。

美银美林表示，9月7日止当周新兴市场股票持续当红态势，连续第10周吸引资金注入。

投资者对风险资产的兴趣并无消退迹象，受其相对较高的利率回报吸引，因为对美国联邦储备理事会(美联储)今年升息的预期仍相对偏低，且其他国家仍维持货币政策宽松。

根据CME的FedWatch，市场反映联储本月升息机率不到20%，年底升息机率略高于50%。

最近一周投资者对企业债券注入68亿美元资金，投资级债券基金过去27周有26周为流入，高收益债券基金则在过去10周有九周流入。

低风险发达市场的公债基金，例如美债与德债基金，则是出现19亿美元流出，规模为六个月来最大。

美银美林表示，最近一周大宗商品吸引11亿美元资金流入，为四周来首见。

货币市场基金持续流失资金，最近一周撤出128亿美元，今年迄今外流总量略超过840亿美元。

股票基金吸引2亿美元流入，过去五周有四周流入，但今年迄今已流出将近1,300亿美元。(完)