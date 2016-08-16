焦点：短线投资者涌入新兴债市 吹大泡沫风险

路透伦敦8月15日 - 新兴市场公司债两位数的回报激起一波创纪录的买盘，推动收益率跌至13个月低点，美国或中国经济等潜在外部冲击可能导致大幅离场的风险。

据摩根大通新兴市场公司债指数--CEMBI Broad，风险较大及欠发达国家企业发行的美元债券是今年表现最好的资产之一，其收益率超过11%。

今年平均收益率已下降150个基点至约5.2%，降幅超过新兴市场主权债和发达国家公司债收益率，后者也因西方国家央行购债计划而下跌。

投资级美国公司债收益率平均为3.3%，英镑计价公司债收益率为1.8%，欧元计价公司债收益率更低。

美银美林数据显示，过去六周投资者向新兴市场债券基金投入180亿美元，创出资金流入纪录。分析师称，其中很大一部分都流向公司债。

投资者认为这股投资热潮主要归因于通常不投资新兴市场的一些基金，以及“短线投资客”或者“跨界”投资者，这些投资者只为收益冒险。

柏瑞投资(PineBridge Investments)新兴市场公司债分析师John Bates认为，这一因素带来风险。

他表示，如果有什么风吹草动，比如美国利率预期发生变化或者中国经济引起疑虑，这些投资者就会逃之夭夭，因为他们并不像专门投资新兴市场债券的基金经理那样对市场起伏习以为常。

“他们就像腰包鼓鼓的游客。通常新兴市场只是作为大型养老基金或资产配置资金的很小一部分配置，因此如果有大量资金先是涌入这个资产池，然后再撤出，就可能掀起巨大波澜，”Bates说。

他认为，新兴市场公司债可能正在呈现“投资气球效应”，“追逐收益的热潮正在让利差越变越窄，投资者不分青红皂白一律照单全收，甚至信用级别越低的品种买盘越大。”

不过，对全球投资者而言，逾10万亿(兆)美元的发达市场债券收益率为负，而CEMBI Broad指数平均债券收益率比美国公债高出340个基点，这样的吸引力或许太难抗拒了。

根据CEMBI Broad高收益分项指数，债信评级为B(也就是所谓的垃圾债评级)的新兴市场企业，年内迄今的回报率超过20%。

Bates以印度再生能源公司Greenko为例，该公司本月发售5亿美元七年期债券，评级为B，发债利率为4.875%，较最初的指导利差缩窄0.5个百分点。认购规模高达45亿美元。

经验丰富的投资者可能会提到，国际货币基金组织(IMF)上周警告中国存在企业违约的风险，约14%的债务由利润不足以所支付贷款利息的企业持有。

但一些人认为，相比发达经济体债券，一个平均债信评级为“BBB-”投资级别的板块在发债时提供的较高收益率，并不能被视为泡沫。

而且德国商业银行公司债策略师Apostolos Bantis称，外界对该板块负债状况的担忧有些夸大。

他估计新兴经济体企业的债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比平均约为2.5-3.0%，与美国投资级别公司的水平相似，仅为美国垃圾级别发行人的一半。

“基本上，新兴市场企业的状况要好于美国高收益发行人企业，堪比美国投资级发行人，”Bantis说。

为新兴市场债券上涨推波助澜的因素--供应紧张可能也将很快改变，因为新兴市场企业和政府有大量在景气繁荣时期借入的债务将到期，未来五年内到期的债务规模约达1.6万亿(兆)美元。

此外摩根大通表示，今年的新债发行量稀少，总发行规模估计不超过2,200亿美元，低于去年的2,390亿美元和2014年的3,720亿美元。

而部分企业发新债还旧债或者回购债券，令供应紧张的情形加剧。因此摩根大通估计，今年的债券净发行量可能仅为1,020亿美元。

不过，Aviva Investors新兴市场债券业务副主管Aaron Grehan认为，市场中并不存在泡沫风险，并称跨界投资者的需求应会鼓励企业发行更多债券。该公司管理着将近4,150亿美元资产。

“此前出现的利差收紧有可能激励公司债发行量超过预期，”他说。

新兴市场债券回报图表：reut.rs/24AQWD0

新兴市场债券发行量与期限情况图表：tmsnrt.rs/1Rb4n8S (完)