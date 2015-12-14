高收益债和新兴市场基金最近一周净流出--美银美林

路透伦敦12月11日 - 美银美林周五称，美国和欧元区货币政策之间的“大分化(Great Divide)”，主导了上周金融市场的资金流动状况，投资者纷纷退出高收益债券以及新兴市场，将囤积现金及加码欧洲股票。

外界普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周加息，这将是2006年6月以来首次加息，而欧洲央行上周则进一步放松货币政策，尽管政策力度不如众多人士的预期。

美银美林称，截至12月9日当周，高收益的垃圾债基金净流出38亿美元，为15周来最大；而美国高收益债券的实际收益率升至17%，为至少五年最高水平。

美国可能加息的前景，以及石油和大宗商品价格进一步下跌，促使新兴市场资产抛售加剧。

当周投资者从新兴市场债券基金中撤出了10亿美元资金，为20周中第19周出现资金外流，从新兴市场股票基金撤出17亿美元，为连续第六周资金外流。美银美林称，今年从新兴市场股票基金中净流出资金699亿美元。

投资者还从美国股票基金中撤出92亿美元，为13周来最大撤出规模。

美银美林称，另一方面则是资金流向欧洲股票以及现金。美银美林的数据还涵盖了数据提供商EPFR的数据。

货币市场基金吸引134亿美元资金流入，连续第10周出现资金流入，为2008年3月以来持续流入时间最长的一次。

美银美林称，欧洲股票基金净流入35亿美元，为14周来最大，也是过去30周中第28周出现资金净流入。

发达市场股票基金今年迄今净流入990亿美元，但欧洲和美国基金之间的反差极度明显：欧洲基金流入1,187亿美元，美国基金流出1,333亿美元。(完)