投资焦点：新兴市场垃圾企业债今年表现抢眼 但未来或面临危险

路透伦敦4月22日 - 新兴市场垃圾评级的企业出现违约的情况有所增加，这可能会给寻求高收益率的投资者带来危险。由于今年金属和油价反弹，这些投资者或许已经重新投向相关资产。

铁矿石价格今年以来已累计上涨逾50%，带动其他基本金属也上涨。例如，铜价已较1月中旬创出的低点上涨近20%。油价已较最低点反弹了65%。

这轮涨势令大宗商品相关资产重获生机，其中也包括垃圾评级企业发行的债券，这类债券的很大部分是由能源和矿业企业发行的。

但包括高盛公司在内的很多机构认为，大宗商品价格的涨势是无法持续的，一些债券投资者正变得更加谨慎。

“你看到更多企业陷入困难，违约也在增加，”美国Stone HarborInvestment Partners的基金经理Bill Perry说，“我们对一些企业的信用保持谨慎。你必须更加精挑细选。”

美银美林指出，新兴市场垃圾债今年表现优异，仅在3月利差就缩窄115个基点，是美国高收益债券利差缩窄幅度的两倍。

根据美银美林指数.MERHW00，今年迄今为止新兴市场垃圾债的回报率达到相当可观的6-7%，去年录得2008年来首次亏损。工银标准银行数据显示，在全球市场动荡期间，约15%的新兴市场企业垃圾债违约。

美银美林计算显示，目前新兴市场垃圾债违约规模占总体未偿还债务的比例为3%，高于一年前的2.4%。美银美林预计，2016年该比例将为4.8%。

美银美林表示，3月份，新兴市场发生17起债务违约，其中包括墨西哥建筑公司ICA (ICA.MX)和中国东北特钢集团。

大宗商品企业成为最薄弱的环节。

4月初，美国研究机构Gimme Credit分析的779只新兴市场债券中，约15%被视为信用状况紧张，显示收益率较美国可比公债高出1,000个基点。

115只信用状况紧张的债券中，29只属于金属、采矿、建筑和钢铁等基本行业的企业，24只来自能源企业。

***相对吸引力*

许多投资者将会指出，美国高收益债券的违约率较高，处于4.6%，而且评级机构穆迪预测到年底时会升至6%。

工银标准银行表示，这“改善了新兴市场高收益债券的相对吸引力”。

在大宗商品价格反弹及左翼总统卢塞夫可能遭到弹劾的背景下，巴西债券涨势尤其强劲，尽管据工银标准银行，巴西高收益债违约率高达6.6%左右。如果卢塞夫下台，可能给对商业更加友好的政府让路。

甚至非大宗商品类企业，比如航空公司Gol (GOLL4.SA)和移动运营商Oi (OIBR3.SA)，也在考虑重新洽商债务。

大幅反弹的巴西企业债券，包括钢铁与铁矿石生产商Cia Siderúrgica Nacional (CSNA3.SA)和Samarco Minera??o。Samarco仍在等待当局批准其在一个发生溃坝事件的地点恢复铁矿石开采业务。

这两家企业的债券价格已上涨了近一倍，不过收益率BR083563745= BR045334864=仍然处于两位数水平。

但鉴于巴西经济今年料萎缩近4%，一些人质疑巴西企业债的涨势是否可以持续。

“2016年炒作改革题材或许有点儿早，”Renaissance Capital全球首席分析师Charles Robertson称。“(经济成长)疲弱会影响到人们的偿付能力，到某个时候就会失控。”

他认为巴西的情况与美国煤炭公司博地能源(Peabody)类似。在煤炭价格重挫后，博地能源无法偿还债务，并于4月申请破产。

“如果看到巴西出现这种情况，我不会感到意外，”他说。

处境艰难公司的企业债上涨，部分原因是由于资金流入新兴市场债券。据美银美林，过去九周新兴市场债券流入92亿美元资金。

如今，一些基金经理都担心市场涨势过度，高杠杆企业与那些资产负债表强劲的企业几乎得到一视同仁的对待。

“就好像大家只是在冒险购买，并不是(因为)基本面改善，”Aberdeen Asset Management投资经理Kathy Collins表示。

“目前我们还只限于内部讨论，探讨是否因下一只靴子将落地而到了降低一些风险的时候呢？”(完)