金砖国家新开发银行将寻求从地方和国际市场融资--行长

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透俄罗斯乌法7月9日 （记者 Katya Golubkova） - 金砖国家新开发银行（NDB）行长卡马特（Kundapur Vaman Kamath）周四称，该行计划从地方市场和国际市场筹资。
金砖五国在俄罗斯乌法召开峰会，宣布启动新开发银行，初始认缴资本为500亿美元。
今年5月，67岁的卡马特被任命为新开发银行行长，他曾担任过印度最大私人银行印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）的高管。新开发银行总部位于中国上海。
新开发银行将在未来一两年里将资本扩大到1,000亿美元。
“我们将探索从不同市场筹集资源--硬通货市场和地方货币市场，”卡马特在乌法接受采访时说道。
他表示，新开发银行将寻求国际机构和地方机构的评级。这是发行债券的必要步骤。
卡马特称，新开发银行不应被看作是帮助遭制裁企业的一个工具，但表示该行将会考虑俄罗斯企业的请求。
他并称，尚没有正在进行的具体交易，也没有对贷款规模设限。
他说道，贷款的规模“将视乎贷款的结构，寻求借贷的国家的需求，然后我们再考虑贷款规模”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。