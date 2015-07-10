金砖国家新开发银行将寻求从地方和国际市场融资--行长

路透俄罗斯乌法7月9日 （记者 Katya Golubkova） - 金砖国家新开发银行（NDB）行长卡马特（Kundapur Vaman Kamath）周四称，该行计划从地方市场和国际市场筹资。

金砖五国在俄罗斯乌法召开峰会，宣布启动新开发银行，初始认缴资本为500亿美元。

今年5月，67岁的卡马特被任命为新开发银行行长，他曾担任过印度最大私人银行印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）的高管。新开发银行总部位于中国上海。

新开发银行将在未来一两年里将资本扩大到1,000亿美元。

“我们将探索从不同市场筹集资源--硬通货市场和地方货币市场，”卡马特在乌法接受采访时说道。

他表示，新开发银行将寻求国际机构和地方机构的评级。这是发行债券的必要步骤。

卡马特称，新开发银行不应被看作是帮助遭制裁企业的一个工具，但表示该行将会考虑俄罗斯企业的请求。

他并称，尚没有正在进行的具体交易，也没有对贷款规模设限。

他说道，贷款的规模“将视乎贷款的结构，寻求借贷的国家的需求，然后我们再考虑贷款规模”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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