金砖国家新开发银行在上海开业

路透上海7月21日 （记者 Brenda Goh） - 金砖国家新开发银行（简称“金砖银行”）周二开业，来自金砖国家的官员出席了开业仪式。

金砖银行将为金砖成员国的基础设施和发展项目提供资金支持，可与世界银行等现有机构形成互补，为继亚投行后中国积极支持的第二家新的政策性银行。

推出金砖银行的倡议最早是在2012年提出的。各方在出资、管理、总部所在地等问题上的分歧，导致该行的推出进程放缓。

金砖银行行长卡马特（Kundapur Vaman Kamath）称：“我们的目标不是挑战现有体系，而是以我们自己的方式改善和补充现有体系。”

卡马特还称，与亚投行召开会议后，金砖银行决定与亚投行设立“热线”以商讨各种问题，同时“用完全不同的方式在进行合作的新机构”之间形成更密切的关系。

金砖银行开业仪式在总部所在地上海举行，与6月的亚投行协定签署仪式相比相对低调。

金砖银行法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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