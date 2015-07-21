金砖国家新开发银行在上海开业

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月21日 （记者 Brenda Goh） - 金砖国家新开发银行（简称“金砖银行”）周二开业，来自金砖国家的官员出席了开业仪式。
金砖银行将为金砖成员国的基础设施和发展项目提供资金支持，可与世界银行等现有机构形成互补，为继亚投行后中国积极支持的第二家新的政策性银行。
推出金砖银行的倡议最早是在2012年提出的。各方在出资、管理、总部所在地等问题上的分歧，导致该行的推出进程放缓。
金砖银行行长卡马特（Kundapur Vaman Kamath）称：“我们的目标不是挑战现有体系，而是以我们自己的方式改善和补充现有体系。”
卡马特还称，与亚投行召开会议后，金砖银行决定与亚投行设立“热线”以商讨各种问题，同时“用完全不同的方式在进行合作的新机构”之间形成更密切的关系。
金砖银行开业仪式在总部所在地上海举行，与6月的亚投行协定签署仪式相比相对低调。
金砖银行法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”