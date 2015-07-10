金砖国家峰会称将协力推动各自经济发展

路透俄罗斯乌法7月9日（记者 Darya Korsunskaya\Denis Pinchuk\Katya Golubkova） - 金砖国家周四表示对全球金融市场和油价的动荡感到担心，并在协调努力以保持各自国家经济稳定上达成共识。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人在这次峰会上成功启动了该集团迄今最大规模的计划--金砖国家新开发银行和应急储备安排，并呼吁伊核谈判尽快达成协议。

“我们对市场的不稳定、能源和商品价格的高度波动以及很多国家主权债务积聚到担心，”俄罗斯总统普京表示。

“这些不平衡因素对增长速度和我们的经济构成影响，面对这些情况，金砖国家将积极利用各自资源及集团内部资源谋求发展，”他还表示，但是没有做详细阐述。

中国国家主席习近平没有就中国股市的动荡发表谈话，只是表示全球经济面临“困难”，并呼吁金砖国家加强协调。

他呼吁各成员国携手加强金砖国家伟大的伙伴关系。

金砖国家集团自2009年以来定期召开峰会，但除了一致批评西方国家之外，很难实现其他联合行动。

新开发银行耗时三年多才得以建立，之前在资金、总部和人员问题上经历了艰苦谈判。

“新开发银行将为交通、能源基础设施以及工业发展方面的大规模项目提供融资帮助，”普京称。

金砖国家还在峰会声明中呼吁尽快达成有关限制伊朗核计划的永久协议，以据此取消对伊朗的经济制裁。声明措辞严谨，避免直接针对任何方面。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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