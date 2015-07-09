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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 10:16 BJT

中国官员称中俄讨论中资企业参与俄北极油气资源勘探事宜

路透俄罗斯乌法7月8日 - 中国外交部一位高官周三称，中国与俄罗斯讨论了中资企业参与俄罗斯在北极地区的自然资源勘探事宜。

由于西方制裁限制外资企业协助俄罗斯勘探北极自然资源储量，俄罗斯在北极的油气资源勘探一直很难加速。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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