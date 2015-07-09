俄罗斯在金砖国家峰会前夕向中国示好 欲放松对俄投资限制

路透俄罗斯乌法7月8日 （记者 Darya Korsunskaya/Denis Pinchuk/Lidia Kelly） - 俄罗斯总统普京及其政府官员周三在金砖国家峰会前向中国示好，淡化中国股市暴跌的影响，并提议为中国投资者提供更优惠的条件。

普京在俄罗斯乌法市与中国国家主席习近平会晤。俄罗斯经济低迷，西方制裁使之雪上加霜，需要投资以走出困境。普京呼吁中俄双方团结一致。

“我们清楚地了解我们在经济和国际政治方面遭遇的困难，”普京在金砖国家峰会前夕向习近平表示。

“但是通过我们的共同努力，我们无疑将克服我们面临的所有挑战。我们将解决所有难题和任务。”

中国一个多星期以来一直在试图遏制股市暴跌势头，并在周二再次祭出旨在阻止抛售潮的系列举措。

俄罗斯官员淡化中国股市暴跌的影响。俄罗斯经济发展部部长乌柳卡耶夫称，他有信心中国能够稳定股市，俄财政部长西卢安诺夫称中国股市暴跌对俄罗斯仅构成较小的风险。

“中国金融市场变化对俄罗斯金融、资本流动和国际收支的冲击极小，”他说道。

西卢安诺夫称，双方正在努力放宽投资限制，俄财政部计划取消对中国投资者在俄罗斯金融市场的投资限制。目前中国的基金可以投资俄罗斯股票，但中国的银行不能。

“我们正在进行磋商，准备逐步取消对中国金融机构在俄罗斯金融市场投资的限制，”西卢安诺夫表示。“这将极大地增加两国之间资本流动的规模。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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