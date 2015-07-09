俄罗斯在金砖国家峰会前夕向中国示好 欲放松对俄投资限制

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透俄罗斯乌法7月8日 （记者 Darya Korsunskaya/Denis Pinchuk/Lidia Kelly） - 俄罗斯总统普京及其政府官员周三在金砖国家峰会前向中国示好，淡化中国股市暴跌的影响，并提议为中国投资者提供更优惠的条件。
普京在俄罗斯乌法市与中国国家主席习近平会晤。俄罗斯经济低迷，西方制裁使之雪上加霜，需要投资以走出困境。普京呼吁中俄双方团结一致。
“我们清楚地了解我们在经济和国际政治方面遭遇的困难，”普京在金砖国家峰会前夕向习近平表示。
“但是通过我们的共同努力，我们无疑将克服我们面临的所有挑战。我们将解决所有难题和任务。”
中国一个多星期以来一直在试图遏制股市暴跌势头，并在周二再次祭出旨在阻止抛售潮的系列举措。
俄罗斯官员淡化中国股市暴跌的影响。俄罗斯经济发展部部长乌柳卡耶夫称，他有信心中国能够稳定股市，俄财政部长西卢安诺夫称中国股市暴跌对俄罗斯仅构成较小的风险。
“中国金融市场变化对俄罗斯金融、资本流动和国际收支的冲击极小，”他说道。
西卢安诺夫称，双方正在努力放宽投资限制，俄财政部计划取消对中国投资者在俄罗斯金融市场的投资限制。目前中国的基金可以投资俄罗斯股票，但中国的银行不能。
“我们正在进行磋商，准备逐步取消对中国金融机构在俄罗斯金融市场投资的限制，”西卢安诺夫表示。“这将极大地增加两国之间资本流动的规模。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。