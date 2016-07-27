7月新兴市场流入资金升至250亿美元-IIF

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透伦敦7月27日 - 国际金融协会(IIF)周三称，流入新兴市场投资组合的资金7月升至近250亿美元，6月时为133亿美元。
IIF称，流入股市的资金为主要推手，预计约有146亿美元。流入债市的资金流共约102亿美元。
就地区而言，亚洲新兴市场吸引了191亿美元，占绝大多数；流入拉美地区的资金为87亿美元，位居第二。欧洲及非洲/中东地区新兴市场出现小幅资金外流。
IIF指出，在过去一年中，7月是流入资金高于长期平均水平220亿美元的第二个月份。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。