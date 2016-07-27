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国际财经 | 2016年 7月 27日 星期三 18:18 BJT

7月新兴市场流入资金升至250亿美元-IIF

路透伦敦7月27日 - 国际金融协会(IIF)周三称，流入新兴市场投资组合的资金7月升至近250亿美元，6月时为133亿美元。

IIF称，流入股市的资金为主要推手，预计约有146亿美元。流入债市的资金流共约102亿美元。

就地区而言，亚洲新兴市场吸引了191亿美元，占绝大多数；流入拉美地区的资金为87亿美元，位居第二。欧洲及非洲/中东地区新兴市场出现小幅资金外流。

IIF指出，在过去一年中，7月是流入资金高于长期平均水平220亿美元的第二个月份。(完)

(编译 王琛；审校 李春喜)

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