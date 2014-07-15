新兴经济体央行增加硬通货储备 防范市场大跌

图为放在不同金额土耳其里拉纸币上面的百元面额美元纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦7月14日 - 中国以外新兴经济体目前的硬通货储备较2013年底时大增约1,000亿美元，因各国央行利用今年投资流入活跃的机会，补充外汇储备。

新兴经济体决策者一边关注美国利率最终何时调升，一边积极买入美元。他们希望以此防范去年重创新兴市场的抛售潮，当时有迹象显示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快结束资产购买计划。

国际金融协会(IIF)数据显示，投资者的兴趣重燃，今年向新兴市场股票和债券投入逾1,500亿美元。这为新兴市场决策者补充储备提供了好机会。

印度、印尼和墨西哥储备今年增加约8%，增幅在大型新兴经济体中领先。

浏览主要新兴经济体外汇储备详细图表，请点选：

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“我们认为，新兴市场储备增加，要感谢强劲的资金流入，让他们能弥补去年的储备流失，”美银美林新兴市场固定收益和经济部门主管David Hauner称。

比如，印度的外汇储备规模目前为3,150亿美元，比去年触及的低点高出400亿美元，因印度央行插手干预重建缓冲，同时也为了抑制印度卢比升值。

韩国当局也展开干预，打压币值接近六年高点的韩元。

“就像央行不喜欢本币贬值一样，他们也不乐见本币大幅升值，”Hauner补充表示。

印度是“脆弱五国”之一，这五个国家的货币去年遭遇沉重抛压，因为这几个国家非常依赖外部资本，在外界看来他们的硬通货储备也不够多。

印度央行的一位官员称，该央行已经“汲取了教训”。

“目前存在如此多的不确定性，比如大选、全球溢出效应、美联储调升联邦基金利率，在这种情况下，外汇储备再多都不嫌多，”这位官员说。

根据咨询机构CrossBorder Capital数据绘制的图表，若不计中国，新兴经济体的外储总额在1月至7月期间增加了1,000亿美元，至4.08万亿(兆)美元。

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中国储备规模直逼4万亿美元关口。

并不是所有国家都在积攒储备。俄罗斯储备规模较2013年底降低了6.6%，至4,758亿美元，脆弱五国中的南非则减少了9.5%。尼日利亚和乌克兰外储减少了13-14%。

外储增加有助于平抑对新兴市场出现国际支付危机的忧虑，不过仍有一些例外，参见基于美银美林数据制作的图表：link.reuters.com/san42w

一个标准是一国外储可支持进口的月份数，三个月被视作最低安全数目。第二个标准基于所谓盖杜蒂-格林斯潘法则，要求储备规模至少相当于未来一年内到期的外债。

原理是国家应有足够储备抵御外部融资的突然终止。

但根据第一条标准，埃及和乌克兰看起来就很脆弱，两国储备仅够支付两个月的进口额。阿根廷、土耳其和乌克兰的外储则看来不足以偿还短期债。(完)

(编译 王丽鑫/白云/石冠兰 审校 张若琪/徐文焰/杜明霞)

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