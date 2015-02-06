《分析》利率调整频受政治干预，新兴市场央行政策可信度面临考验

**道路不同**

自1月30日降息以来，俄罗斯卢布 已累计下跌6%。降息决定使外界更加相信，经济成长已取代通胀，成为政策关注的焦点。

与此同时，埃尔多安周三发表的讲话推动土耳其里拉 跌至纪录低位。

意大利裕信银行(UniCredit)表示，土耳其太早开始降息，损及了里拉，并可能危及未来的通胀形势。“我们也没想到迫使(央行)降息的政治压力如此之大，”该行分析师补充道。

未来的通胀是衡量政策可信度的一个关键指标。倘若通胀预期受到良好控制，投资者就可能认为央行是可靠的、其货币政策也是有效的。

印度通胀预期似乎证明1月15日降息是恰当的，降息后印度卢比走坚。

但从1月开始的两年内，土耳其通胀率料将处在6.4%，目标水平则为5%。俄罗斯通胀预期也守在远高于4%目标水准处。

Lombard Odier旗下固定收益策略师Salman Ahmed指出，印度是“合理”降息的范例，但认为俄罗斯和土耳其的降息行动则受到了政治影响。

“降息对土耳其来说或许是正确的，但政府出声呼吁...却伤害了央行信誉，”他并称。“俄罗斯则较属基本面议题，因了这次降息，浮现出以前不曾存在的政策错误。”

但随着欧洲和日本宽松政策令全球涌现大量流动性，加上许多发达国家债券收益率跌至负值，投资人或许会稍稍宽恕惹出问题的新兴市场。

“普通投资者希望看到增长率低的地方能降息，但并不是哪里都适合降息，”英国标准人寿保险公司债券基金经理Kieran Curtis称。

Curtis表示，卢布债券收益率偏高看似令人感兴趣，但降息让他“保持谨慎”。他反倒青睐印尼，该国通胀在放缓，但利率仍达到7.75%。

其他央行也按兵不动，部分是警惕美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将开始升息。南非已表示，希望看到通胀持续放缓才会降息。

Curtis还提到巴西，该国近来升息至12.25%，因预期通胀跳涨。