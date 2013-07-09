《全球金融分析》热钱撤离新兴市场，货币战局大逆转

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
**别无选择**
瑞银策略师Manik Narain表示，当巴西财政部长曼特加抱怨货币战时，“他想不到就在短短几个月里，打的这场仗变成是要推高雷亚尔。”
“新兴市场追随美国货币政策已经五年，但没有把复苏也带进来。现在联储实际上开始收紧，他们也不得不随之收紧。”
考虑到经济疲弱，决策者不愿收紧政策。相反，印度、俄罗斯、印尼、秘鲁和波兰等国持续抛售美元。
但考虑到进口需求和未偿外债--无论是公司债还是主权债，印度、土耳其和南非等部分国家都没有多少外储能动用。
印度和土耳其等国家都有通胀运提，或者规模庞大的美元计价石油进口帐单，因此实在无法承受本币贬值过多的风险。
此外，一旦市场偏好转变，央行干预市场的效力就会下降。例如，巴西雷亚尔 两个月内累计下跌10%，尽管央行同期在衍生品市场抛售了200亿美元。
鉴于资本流入新兴市场的规模，不难理解各国央行为何焦虑不安。例如，土耳其一年的国际收支赤字就约达500亿美元。根据国际金融协会(IIF)的数据，自美联储首次开启印钞计划以来，总计有4.2万亿(兆)美元流入新兴市场。
要想弄清楚新兴货币走势对未对冲投资者而言有何影响，那就看一看土耳其资产的报酬率。摩根大通GBI指数显示，按土耳其里拉计算，里拉计价债券较上年同期普遍持平。但按美元计算，此类债券投资者2013年迄今已损失3.5%。
同样的，按美元计算，土耳其股票投资者损失大约15%，是按里拉计亏损额的两倍。
**本周政策面**
巴西周三料将上调利率50个基点，印尼周四料将加息25个基点。部分分析师称，巴西的升息规模可能更大。
但包括Insight Investment新兴市场主管Colm McDonagh在内的许多人都认为，市场走势所消化的加息幅度过高。McDonagh指出，虽然印度和巴西的通胀压力增大，但南非和墨西哥则没有这么严重。
“目前还不清楚是否(新兴经济体)会普遍调高利率，”他称。
“这将取决于通胀情况。一些国家指望透过汇率来吸收冲击，但如果这会导致通胀，那么他们就要通过利率来应对。”(完)
(编译 洪曦/许娜; 审校 沈以文)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。