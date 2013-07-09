《全球金融分析》热钱撤离新兴市场，货币战局大逆转

**别无选择**

瑞银策略师Manik Narain表示，当巴西财政部长曼特加抱怨货币战时，“他想不到就在短短几个月里，打的这场仗变成是要推高雷亚尔。”

“新兴市场追随美国货币政策已经五年，但没有把复苏也带进来。现在联储实际上开始收紧，他们也不得不随之收紧。”

考虑到经济疲弱，决策者不愿收紧政策。相反，印度、俄罗斯、印尼、秘鲁和波兰等国持续抛售美元。

但考虑到进口需求和未偿外债--无论是公司债还是主权债，印度、土耳其和南非等部分国家都没有多少外储能动用。

印度和土耳其等国家都有通胀运提，或者规模庞大的美元计价石油进口帐单，因此实在无法承受本币贬值过多的风险。

此外，一旦市场偏好转变，央行干预市场的效力就会下降。例如，巴西雷亚尔 两个月内累计下跌10%，尽管央行同期在衍生品市场抛售了200亿美元。

鉴于资本流入新兴市场的规模，不难理解各国央行为何焦虑不安。例如，土耳其一年的国际收支赤字就约达500亿美元。根据国际金融协会(IIF)的数据，自美联储首次开启印钞计划以来，总计有4.2万亿(兆)美元流入新兴市场。

要想弄清楚新兴货币走势对未对冲投资者而言有何影响，那就看一看土耳其资产的报酬率。摩根大通GBI指数显示，按土耳其里拉计算，里拉计价债券较上年同期普遍持平。但按美元计算，此类债券投资者2013年迄今已损失3.5%。

同样的，按美元计算，土耳其股票投资者损失大约15%，是按里拉计亏损额的两倍。

**本周政策面**

巴西周三料将上调利率50个基点，印尼周四料将加息25个基点。部分分析师称，巴西的升息规模可能更大。

但包括Insight Investment新兴市场主管Colm McDonagh在内的许多人都认为，市场走势所消化的加息幅度过高。McDonagh指出，虽然印度和巴西的通胀压力增大，但南非和墨西哥则没有这么严重。

“目前还不清楚是否(新兴经济体)会普遍调高利率，”他称。

“这将取决于通胀情况。一些国家指望透过汇率来吸收冲击，但如果这会导致通胀，那么他们就要通过利率来应对。”(完)