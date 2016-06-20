投资焦点：无论能否入全球指数 中国股票和债券吸引力都将受考验

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦6月17日 - 就在中国价值10万亿(兆)美元的债券和股票市场似乎即将加入全球指数之际，长期以来寻求自由进入这些市场的投资者却开始担心，人民币贬值将损及这些资产的回报。

美国指数提供商MSCI明晟本周决定，暂不将中国A股纳入其新兴市场指数，称是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。许多人对此结果感到失望。

但市场观察人士称，在咨询投资者数月后做出的这项决定，至少在一定程度上反映出，基金经理对分配更多资金到人民币计价资产感到不安。MSCI明晟目前仅将在海外上市、可自由交易的中资股纳入旗下指数。

中国内地股票市场，以及全球排名第三、规模达7万亿美元的公债市场几乎肯定会在未来数年内被纳入全球指数。

这应该会吸引更多资本流入中国，尤其是按照摩根大通计算，外资目前仅持有1,800亿美元的中国股票和债券。

但到底是在什么时候，这一点令人难以捉摸。 中国经济增速降至25年来最低，出口下滑，加上美国利率可能上扬，均预示人民币将走贬。对于人民币兑美元去年8月在一周内贬值2.7%，市场仍记忆犹新。

“目前存在对中国曝险的积压需求，但现阶段全球投资者很可能倾向于不持有过多人民币曝险仓位，”标准人寿投资公司债券基金经理Kieran Curtis指出。

“(中国债券)收益率颇佳，但在汇率贬值预期下，大家将不愿吃进。”

近期人民币走势说明这种疑虑不无道理。

中国当局近期稳步下调官方人民币汇率中间价，促使人民币降至五年低位。人民币贬值加上对外投资激增，也可能导致去年资本大量外流的情景重演。

自2013年末以来，人民币兑美元贬值8%，令2005年汇改以来的涨幅缩减25%。而人民币贸易加权汇率今年以来下跌4.3%，贬值幅度在新兴货币中仅次于墨西哥披索。

**纳入指标*

中国渴望提高其市场及人民币在国际上的能见度，已然迅速按照指数提供商的要求进行调整，放宽以配额为基础的投资计画，并限制随意对股票停牌的作法。

债券投资者上月被告知，他们可以更自由地汇款，据摩根大通估计，此举被认为可能将中国债券纳入主要债券指数，从而可能带来至少1,550亿美元的投资。

摩根大通已将中国置于其GBI-EM新兴债券指数的观察名单中。

中国10年期国债的收益率为3%，远远高于货币在国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子中的其他任何国家。

虽然从全球范围来看这一收益率算是高的，但对于投资GBI-EM新兴市场指数平均收益率高于6%的新兴市场债券专家来说，这一收益率水平似乎微不足道。

“在这个节骨眼上，我认为中国不会吸引到很大的兴趣...中国将是(GBI-EM)指数中收益率最低的市场。此外还有人民币可能贬值的尾部风险，”安联环球投资的投资组合经理Naveen Kunam说。

的确，无本金交割远期外汇(DDF)走势显示，人民币兑美元一年后将跌至6.8元，目前报6.6元。

高盛的分析师建议，这已较1月所及近7元的高点下滑，但计划购买中国资产的投资者应该借人民币回调之机增加对人民币的对冲。

对冲将侵蚀收益率：例如，持有六个月NDF可能会损失1.2%的收益。

**等待**

因此，很多人说他们将等等看。

“汇率风险需要纳入考量，因为在与美国之间的利差很低的情况下，汇率对投资决定更有影响力，”PineBridge Investments的投资组合经理Anders Faergeman说。

Faergeman补充称，如果人民币兑美元再贬值5-10%，他就会对中国债券感兴趣。

当然，不是每个人都相信人民币贬值将无法避免。资产管理公司Matthews Asia的分析师认为，人民币不贬值，中国的出口也有足够的竞争力。

但，市场人气的力量是强大的。

路透本月报导称，中国国内外投资者在采取各种各样的策略，试图从人民币疲势中获益，方法包括购买比特币，以及做空与人民币汇率相关的香港股票等。

中国股市沪综指.SSEC今年以来已经累计下跌近20%，EPFR Global追踪的中国基金流出了约25亿美元资金。这是中国企业和个人资本外逃大背景下的一个缩影，单单5月一个月就有270亿美元资金外逃。

BNP Paribas Investment Partners新兴市场策略主管Patrick Mange表示，人民币大幅贬值的风险其实很小，因为如有必要，中国可以很容易地收紧资本管制。

“这种风险埋在人们心中，是可以影响这个市场的长期风险。”

新兴市场货币表现图表：reut.rs/1Rg2Hcj

SDR货币10年期公债收益率图表：tmsnrt.rs/1S2yEk0

(完)