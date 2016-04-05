中国和印度在新兴市场消费者信心榜上名列前茅--调查

路透伦敦4月1日（记者 Claire Milhench） - 瑞士信贷的年度新兴市场消费者调查报告显示，尽管面对充满挑战的经济背景，印度和中国的消费者信心仍展现出韧性，俄罗斯、南非及巴西的消费者则变得更加悲观。

市场研究公司尼尔森（Nielsen）受托进行的这项调查已经开展了六年，调查基于对九个经济体的消费者进行的近1.6万次面对面的访谈。

调查发现，汇价疲软、大宗商品价格下跌及政治风险加剧，在过去12个月对新兴市场造成影响，但中国和印度的消费者对未来的财务情况展现出信心，并且预期通胀压力相对较小。

尽管油价下跌令沙特政府财政吃紧，但该国在瑞信的新兴市场消费者信心指数排行榜的得分与中国相同，并列第二。

多数受访的沙特消费者预测他们的可自由支配开支将增长，其中53%的受访者认为现在是进行大宗购买的好时机，23%的受访者则认为现在是进行大宗购买的绝佳时机。

瑞信称，沙特消费者这种持续的乐观看法是基于政府会继续支持私人消费的预期。瑞信还称，调查可能没有完全反映2016年预算的影响。

土耳其是调查中个人财务状况预计会改善的唯一国家，不过之前一年的对比基数非常低。这使得该国保持在新兴市场消费者信心指数排行榜中游，且排名上升一位，至第五名。

在榜单排名最后的是巴西、南非和俄罗斯，其中巴西的消费者信心崩溃程度最严重。瑞信指出，以前巴西的消费者信心一直属于更乐观的行列。

瑞信指出，在印度、中国及墨西哥等市场，智能手机普及率强劲增长，预计大型新兴市场的电商行业营收到2025年会增长两倍至2.5万亿美元。

瑞信预测，在2016年至2018年期间，中国在线销售同比将增长20%至26%。年轻的中产阶层收入增长且生活方式改变，成为推动中国消费增长的主要动力。（完）