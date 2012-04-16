新兴经济体料趁IMF增资扩大话语权

路透华盛顿4月13日电---全球一些主要经济体之间正为一份计划和一项要求相持不下.一份计划是指拟增加各国对国际货币基金组织(IMF)的出资,使之有更多资源来控制欧元区债务危机;一项要求则是指新兴经济体要求在IMF中取得更大的话语权.

全球财经首脑下周齐聚华盛顿,将着重讨论各国对IMF增加出资,以便在欧债危机万一升级时,IMF能够有更充裕的准备.

中国,巴西和俄罗斯等新兴市场国家愿意向IMF增加出资,但要求得到回报:扩大在组织中的投票权.

这已经变成一个十分热门的问题,因有关IMF在2013年完成下一阶段投票权改革的磋商已於本周正式启动.新兴市场的要求有可能意味着欧洲投票权进一步缩小.

IMF在1月曾表示,将需要新增资源6,000亿美元,用於帮助那些被欧债危机所产生的经济和金融後果"无辜殃及者".

本周稍早IMF总裁拉加德表示,该组织需要的资金可能不像原先认为的那样多,因经济风险已经消退.周五20国集团(G20)官员对路透表示,全球主要经济体有可能达成一致,向IMF提供约4,000-5,000亿美元资金.

一位不希望透露姓名的G20官员表示,本次增资计划中,日本可能提供约500亿美元,中国和沙特也将提供类似金额,此外欧洲已经承诺供给2,000亿美元.俄罗斯,墨西哥和巴西出资金额可能略少一些.

**政治活动**

20国集团(G20)消息人士称,七国集团(G7)将於4月19日讨论IMF增资问题,当日晚间G7和G20国家还会讨论,随後一天的午餐时G20和IMF指导委员会将继续讨论.

拉加德表示,她希望下周会议上能够取得进展,但亦表示达成协议需要时间.

G20消息人士称,由於国内反对向富裕的欧洲国家提供资金,中国政府在此问题上持谨慎看法,尽管这些资金应该是向非欧洲国家提供保护.

同巴西和印度等其他新兴经济体一样,中国也希望提供资金的举动最终能够换取在IMF的更大话语权.

因总统大选在即,庞大预算赤字成为关键选战议题,美国坚持称不会向IMF提供资金.加拿大也不太可能有相同举措.

美国官员表示,该国已透过向欧洲央行提供美元互换额度,减轻了欧洲金融机构的美元融资压力.

一些IMF高层则表示,鉴於美国是IMF的最大股东,且通常需在类似事务中体现领导力,因此若没有华府的参与,增资活动的动力有所降低.

**政治活动**

20国集团(G20)消息人士称,七国集团(G7)将於4月19日讨论IMF增资问题,当日晚间G7和G20国家还会讨论,随後一天的午餐时G20和IMF指导委员会将继续讨论.

拉加德表示,她希望下周会议上能够取得进展,但亦表示达成协议需要时间.

G20消息人士称,由於国内反对向富裕的欧洲国家提供资金,中国政府在此问题上持谨慎看法,尽管这些资金应该是向非欧洲国家提供保护.

同巴西和印度等其他新兴经济体一样,中国也希望提供资金的举动最终能够换取在IMF的更大话语权.

因总统大选在即,庞大预算赤字成为关键选战议题,美国坚持称不会向IMF提供资金.加拿大也不太可能有相同举措.

美国官员表示,该国已透过向欧洲央行提供美元互换额度,减轻了欧洲金融机构的美元融资压力.

一些IMF高层则表示,鉴於美国是IMF的最大股东,且通常需在类似事务中体现领导力,因此若没有华府的参与,增资活动的动力有所降低.

IMF消息人士称,针对IMF新资源的协议可能会延到6月G20峰会上才敲定.

"美国需要参与其中,或许不像以往参与的程度那麽大,但仍需有些重要的表示,"卡内基国际和平基金会的国际经济计画主管Uri Dadush说."美国需要参与领导群,实践该计画."

**沮丧感日增**

对於IMF管理改革步调缓慢,新兴国家的沮丧感日增,而2010年投票权改革协议可能延後,更使情况雪上加霜.

投票权改革是美国积极推动的议题.改革包括,调整IMF董事会的成员组成,两个欧洲席次将转让给新兴国家.

然而,整体方案要经过美国国会批准才能进行,而在美国11月大选前这议题不太可能在国会过关,因为这会需要授权向IMF增加注资.

2010年的改革协议将使中国握有IMF第三大投票权,同时也提升巴西和印度的表决份额.

巴西及其他拉美和加勒比海国家的IMF代表Paulo Nogueira Batista称,美国需要坚守2010年的承诺.

"协议作出的承诺是,要在今年(10月)年度会议前尽最大努力完成改革措施,这项承诺也包含美国,"Nogueira Batista说."我预期他们会兑现承诺."

"问题在於,发达国家身处经济和政治双重困境,主要是美国和欧元区,这对於国际治理产生不利影响,"他说."延後执行商定的改革,会对G20和IMF的功能造成负面影响."

尽管对於美国的延宕感到沮丧,但许多国家仍能理解奥巴马政府所面临的艰难政治环境.

围绕投票权改革进行的新协商,初步将会聚焦在计算份额公式的协议上面.新的公式将影响成员国投票权的配置,赋予新兴和发展中国家更多的话语权.(完)

--编译 郑茵/洪曦/王冠中;审校 王丽鑫/艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。