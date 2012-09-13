在新兴国淘金 下一个投资大浪潮是谁？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月13日出版的当期「老谢开讲」专栏)

新世纪以来，全球投资界最大的创意应该是高盛的欧尼尔（Jim O'Neill）在二○○一年推出「BRICs」这个名词，台湾翻成了「金砖四国」。被列入金砖的国家Ｃ代表中国、Ｂ代表巴西、Ｒ代表俄罗斯、Ｉ代表印度，把四个国家放在一起，就变成了金砖四国。

过去这十年来，金砖国家财力非比寻常，成为全球投资界寻宝的最大「乐园」，股市、房市飙涨，全球原物料也因为这四个国家的强大需求，出现了前所未见的巨大涨幅。这四个国家的股市都在过去十年写下历史天价，像中国股市在九○年代开市，但是到了○七年，上证指数涨到六一二四．○四点，上海Ａ股涨到六四二九．六八点，最传奇的是上海Ｂ股从○六年的六十一．九九点，在两年之内飙升到三九四．二○点。中国股市在美国引爆全球金融海啸前，创下惊人的历史天价。

**金砖四国高峰已在金融海啸前结束**

除了中国之外，印度股市也在○七年写下二一二○六．七七点的历史天价，俄罗斯股市也在○七年涨到二四九八．一点，而在同一时间，巴西股市也创下七三九二○．二九点的历史天价。从股市来看，金砖四国的巅峰，在○七年金融海啸来临之前就到顶了，这从生产用途的原物料也都在○七年前後到顶，有异曲同工之妙。

换句话说，BRICs的巅峰在○七年已到达，金融海啸後，金砖四国已是强弩之末。这个时候，房地产仍欣欣向荣，中国祭出人民币四兆元扩大内需方案，又造成一波狂潮；加上泛滥银根充斥，金价在去年创下每盎司一九二三．七美元天价，白银也大约在相同时间创下四十九．八美元的高价，不过已是主升段後的末升段。欧尼尔强力包装金砖四国，看中的是这四个国家都是人口汇聚的大国，例如中国与印度是前两大人口国，两个国家加起来人口达二十五亿，若加上巴西的一．九二亿，俄罗斯的一．四三亿，金砖四国合计超过二十八亿的人口，几乎占了全世界人口的四三％，这是显着的人口优势。更何况，金砖四国也有地大的优势，俄罗斯土地面积一七○七万平方公里，还略胜中国一筹，巴西的八五一．一九万平方公里，是世界第五大，印度的三二八．七万平方公里，是世界第七大。这四个大国串起了二十一世纪第一个十年的世界经济，股市大涨、房地产狂舞、原物料狂升，所有的故事都从金砖四国产生。

後来投资界积极寻找金砖第五国，最早有人把越南加入，○三年以来，越南备受世人期待，但是越南调整并不顺利。到今天为止，越南人均所得只有一三○○美元，当不成金砖第五国。这两年因为黄金大涨，带动南非经济起飞，南非终於坐上金砖第五国的地位。从股市来看，南非在金砖四国创下历史新高回档後，南非股市从○八年的一七七七○．九七点大涨到三五九四三．六点，成为非洲表现最亮眼的国家。

金砖四国在经济快速起飞後，都开始面对调整的问题，最显着的是，吹得太狂野的泡沫，面临挤破压力，尤其是房地产泡沫；其次是物价上涨，潜藏的通膨危机；三是工资上涨，造成制造业的压力，还有出口成长趋缓造成的货币贬值。例如巴西币（Real）就从一．五二兑一美元，狂贬到二．一兑一美元；俄罗斯的卢布从二十七．一三四兑一美元，贬到三十三．九九九兑一美元；印度的卢比一度写下五十七．二四兑一美元的历史新低。

**金砖「典范移转」,墨西哥、土耳其接棒**

金砖四国家家开始都有一本难念的经，过去的金光闪闪不再，剩下来的只有困难的调整。金砖四国退位，高盛的欧尼尔又在一○年推出「N-11」，台湾翻成「金钻十一国」。欧尼尔精选出来的十一个国家，包含伊朗、埃及、奈及利亚、巴基斯坦、孟加拉、越南、菲律宾、墨西哥、印尼、南韩、土耳其。今年欧尼尔又重新包装了四个国家，把墨西哥、印尼、南韩、土其耳的英文名字组合成「MIST」，台湾翻译成「云雾四国」。

根据高盛的说法，MIST四国经济规模过去十年成长超过一倍，去年首度超越德国。高盛钦点的四个国家，列入南韩有点牵强，因为南韩已不再自认是亚洲四小龙的一员，同时也不认为自己是新兴国家，南韩已跻身强国之列。南韩暂时不表，不过墨西哥、土耳其、印尼都是这两年股市表现最亮眼的国家。

这个轮廓可以看出金砖四国快速崛起後的「典范移转」效果开始递延出来了。今年股市创历史新高的国家，在中南美洲有委内瑞拉、墨西哥；非洲有南非；亚洲则有印尼、马来西亚、菲律宾；东欧的土耳其股市虽然未创历史新高，但土耳其股市从去年四八六○○点大涨到六八二六六点，涨幅也十分惊人。

巴西之後是墨西哥，委内瑞拉是因为总统大选的非经济因素，股市从三万多点涨到三十万点以上，是世界奇蹟。墨西哥有一九七．二万平方公里，是世界第十四大国，人口有一．一二三亿，排名世界第十一，ＧＤＰ（国内生产毛额）超过一兆美元，人均ＧＤＰ九四八九美元，因为隔邻是美国，墨西哥有得天独厚的优势。土耳其则是俄罗斯在东欧的接棒者，土耳其人口七八七八万人，全球排名第十五，也算是大国，ＧＤＰ达五九三五亿美元，人均ＧＤＰ超过一万美元，加上镇守欧亚交通要道，土耳其的崛起是必然。剩下来则是东协国家，今年深沪股市频创新低，但部分东协国家股市却频频创新高，形成了强烈对比。

东协再起与中国工资急剧拉高，制造业纷纷转向有关。另一方面，人民币升值到六．三兑一美元左右，几乎回到一九九四年人民币与外汇券并轨的五．七六兑一美元相当，东协国家的低基期开始凸显优势。今年菲律宾股市创下五四○三．一六点的历史新高；泰国涨到一二五五．八九点，是一九九四年以来新高；马来西亚的一六五五．四九点、印尼的四二三四．七三点，都是今年新高，东协国家崛起已是亚洲经济的共识。

**东协国家的低基期开始凸显优势**

目前新加坡位居东协枢纽，泰国、马来西亚、菲律宾是东协新领先群。後备的有越南、寮国、柬埔寨、缅甸。印尼的角色最突出，基本上印尼是大国，有二亿四千多万人口，是世界第四大国，目前印尼人均所得大约在三千五百美元，若政治更清明，排华力道减弱，印尼仍有很大的发挥空间。

高盛的金钻十一国中，孟加拉、巴基斯坦、埃及、奈及利亚，可能还要等下一个梯队。孟加拉因为平民银行家尤奴斯而受到注意，孟加拉只有十四．七五万平方公里，全球排名第九十四，但却拥有一亿五八七七万人口；巴基斯坦面积八十八．○九万平方公里，拥有一．七七亿人口，是世界第六大人口国家。这两国人力充沛，工资全亚洲最低，巴基斯坦的人均所得只有一二○○美元，孟加拉只有一五七二美元。也许这是亚洲制造业迁徙最後的两个基地。

金钻十一国还有两个非洲国家，一个是奈及利亚，一个是埃及。前者面积九十二．三六万平方公里，拥有一．六七亿人口，也是人口大国。埃及则拥有一百万平方公里土地，八一九四万人口。目前埃及正完成了一场推翻军人政权的革命，穆斯林兄弟会的默西出任总统，能不能带领埃及走出新格局，备受期待。目前埃及人均所得二九七○美元，奈及利亚一五四一美元，都还有努力的空间。

这两年投资界探索新兴市场。几乎形成了英文字母的拼凑大会。高盛有云雾四国，不久又有投资机构提出CIVETS，台湾称为「灵猫六国」，包含了哥伦比亚、印尼、越南、埃及、土耳其与南非。哥伦比亚是首次被提及的国家，哥伦比亚有一一三．八九万平方公里土地，是中南美洲大国，人口有四三六四万人，人均所得六六八五美元。哥伦比亚是石油、咖啡输出大国，经济上有潜力，只是政治动乱，叛军四起，政治问题是关键。

谈论新兴市场，日本趋势大师大前研一至少创造了三个新名词，一是钱景五国（VISTA），他认为金砖四国之後，下一个受注目的一定是VISTA，这由五个国家组成：越南、印尼、南非、土耳其、阿根廷。最後一个阿根廷也是中南美洲的大国，阿根廷全国土地二七八万平方公里，是世界第八大国，但人口只有四二一八万人。阿根廷在九○年代曾爆发国债危机，这些年因为是农产品生产国，经济表现不错，目前人均所得一○九四四美元，超过墨西哥、巴西，算是中南美洲人均所得最高的国家。

**伊朗除了石油,汽车、机械、电子业都有实力**

大前研一先说钱景五国（VISTA），後来他又加上泰国、哥伦比亚，就变成了展望七国「VISTAC」，最近他在新作《大资金潮》里又发明了一个「维他命十国」（VITAMIN），大前研一钦定的十个国家是越南、印尼、泰国、土耳其、阿根廷、南非、墨西哥、伊朗、伊拉克及奈及利亚。这回又出现了两个生面孔──伊朗与伊拉克。

伊拉克人口超过三千万，人均所得三三○○美元，伊拉克在八○年代两伊战争中，一直以来都是强国，後来海珊集权领导，经济转弱，美国托管一段时间，如今还政于民，未来政治调整仍有一段路要走。比较值得注意的是伊朗，因为发展核武遭到经济制裁，目前伊朗仍是美国霸权的眼中钉，政治仍然充满高度不确定因素。

不过伊朗是中东首席大国，伊朗全国土地面积一六四．八万平方公里，排名全球第十七，人口七六五七．七万，也是排名世界第十七，人均所得四千六百美元。我们在电影「分居风暴」中大致可以看出这个国家经济实力并不差，伊朗除了是石油大国，钢铁、汽车、机械、电子业都有相当实力。

大前研一看好新兴市场观点很简单，人往高处爬，水往低处流。国际资金炒高了金砖四国後，开始在其他新兴国家找出路，今年外资买超台股的金额除了输日、韩，也输印度，更输给泰国、印尼，这是过去三十年从未看过的现象。

被大前研一选为维他命十国的，有的是农业大国，像越南、印尼、泰国、阿根廷；二是资源大国，像奈及利亚、南非、伊朗、伊拉克；三是工商业刚起飞的国家，像东协兴起受益於中国高工资，墨西哥也因为中国工资大涨，吸引美国企业前来设厂。这些国家各具优势，但能不能产生具体爆发力，则看各国领导人胸襟器度与领导风格。

这些新兴国家到底只是拼英文字母的游戏，还是有心人炒作的题材，则有赖投资人做足功课，从其中找商机。(完)

--整理 高洁如

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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