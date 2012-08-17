新兴国家对金属的胃口难与中国相匹

* 投资人寄望新的金属需求来抵销中国放缓情况

* 印度和印尼不太可能出现和中国一样的金属需求力度

* 缺乏强力的中央政府和制造业支持

* 石油需求或可维持,因与工业化的联系较低

记者 Eric Onstad 编译 丁琦/隋芬

路透伦敦8月16日电---大宗商品专家表示,下一批迈入城市化的新兴国家对金属的需求,很可能不会像中国在过去10年里表现出的那样庞大,但其石油需求可能会达到这一程度.

过去10年来,中国消耗大量金属以建造摩天大楼和各类基础设施,这推动了金属价格飙升,其中铜价大涨逾600%,并引发了基金对该领域的一波投资热潮.

随着中国经济增长的放缓,及其转向消费驱动型经济,一些投资者转而寄望印度、印尼和巴基斯坦等国出现一波城市化浪潮,以继续助推对铁矿石、铜和石油的需求.

新兴国家大量人口迁入城市,将扩大金属需求,但这很可能是长期性的,不会像中国那样突然爆发.石油需求在保持节奏方面倒有可能做得更好些,因其与建筑和工业化的联系不是那麽的紧密.

"复制中国的情形将较为困难.新兴市场将会帮助推动经济增长,但不太可能出现中国式的爆发,"美银-美林驻伦敦的金属策略师Michael Widmer表示.

"人口规模和制造业密集程度这两大因素对中国起到了很大支撑.而这两者在其他国家的水准不及中国."

苏格兰皇家银行(RBS)商品策略师Nikos Kavalis表示,"我们预计,未来数年其他新兴亚洲国家将出现强健的增长,但不会真的成为另一个中国.从经济增长率以及需求规模和强度而言都是如此."

印度是接近快速城市化的最大国家,其拥有庞大且快速增长的人口,但情形却与中国截然不同,印度经济更加偏重於服务业而非重工业.

据联合国人口基金,到2025年印度人口料增长近20%,达到14.6亿,预计将取代中国成为全球人口最多的国家.

对大宗商品的需求将会增长,但由於印度没有一个强力的中央政府来推动基础设施发展,其不可能接近於中国对金属的密集需求程度.

根据国际钢铁协会,印度2010年人均粗钢消费仅56.3公斤,远低於中国的445.2公斤.

安永会计师事务所的一则报告称,印度存在的土地徵用问题与冗繁的监管程序,阻碍了大型项目在该国的发展,并遏制了钢材需求.

报告称,"虽然在多数的发展中经济体,也都存在经营许可证与资源民族主义风气日盛的问题,在很多发达国家也一样,但这些因素目前对印度钢材行业发展的影响尤其深远."

矿业巨擘必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)的首席执行官高瑞思表示,不像中国主要在发展高层的居民楼,印度的住宅多是矮层,钢材消耗量较小,而这也是影响钢材需求的一个因素.

而在印尼等快速发展的东南亚国家,金属消费需求也只相当於中国需求的很小一部分.这些国家总人口将近7亿.

浏览新兴市场大宗商品需求图表,请点选(link.reuters.com/ryx99s)

浏览中国与印度人口增长图表,请点选(link.reuters.com/guc26s)

说到主要用於建筑与电力行业的铜,去年不包括中国的新兴东亚国消费总量是200万吨,拉丁美洲消费了68.5万吨.二者加起来也比中国760万吨消费量的三分之一高不了多少.

**人口增长推动石油消费**

石油对工业化的依赖程度则相对较轻,受人口增长的影响也许更大.

据美国能源资料协会(EIA)预测,印度在2008-2035年间的石油需求年增率料平均为3.5%,将超过中国2.9%的增长率,并远快於工业化国家的0.2%.

Allianz RCM Energy基金的经理Christopher Wheaton造了一个新词--新经济发电机,用来形容那些既非工业化的经济合作暨发展组织(OECD)成员,也非金砖新兴经济体的国家.

这些"发电机"中包括印尼、菲律宾、尼日利亚、越南和孟加拉国,它们占到全球总人口的45%,并在全球石油需求增长中占据一半的比重.

"这些是你不会想起的国家,但它们的民众都在憧憬过上更好的生活."Wheaton说,"这些国家在推动全球石油消费增长,它们处在城市化的进程中.这些都需要消耗能源."(完)

--译文审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。