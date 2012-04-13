发展中国家拟推唯一世行行长候选人--奥坎波

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴西利亚4月12日电---哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）周四称，发展中国家希望支持单一候选人，挑战美国世行行长提名人选，但他并未表示将退出竞争。
奥坎波与巴西财长曼特加（Guido Mantega）在巴西利亚举行会谈，希望在“三强”竞选世行行长中获得巴西的支持。
另两名世行行长候选人是尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）及美国提名的韩裔美籍医学家金辰勇（Jim Yong Kim）。
奥坎波在巴西利亚告诉记者：“我们都在关注美国拥有的支持率，也在寻找途径，从发展中国家挑出单一候选人。”
奥坎波称，他和伊维拉比金辰勇经验更丰富，在立即接任世行行长方面的准备更充足。
当被问及是否计划退出，以支持伊维拉时，奥坎波称：“这不是由我决定的，因为这是与各国财长相关的过程，他们将协商采取何种立场。”
奥坎波指的是，巴西等发展中国家财长或决定选出唯一世行行长候选人。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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