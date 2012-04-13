发展中国家拟推唯一世行行长候选人--奥坎波

4月12日，哥伦比亚前财长奥坎波与巴西财长曼特加（Guido Mantega）在巴西利亚举行会谈。 REUTERS/Ueslei Marcelino

路透巴西利亚4月12日电---哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）周四称，发展中国家希望支持单一候选人，挑战美国世行行长提名人选，但他并未表示将退出竞争。

奥坎波与巴西财长曼特加（Guido Mantega）在巴西利亚举行会谈，希望在“三强”竞选世行行长中获得巴西的支持。

另两名世行行长候选人是尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）及美国提名的韩裔美籍医学家金辰勇（Jim Yong Kim）。

奥坎波在巴西利亚告诉记者：“我们都在关注美国拥有的支持率，也在寻找途径，从发展中国家挑出单一候选人。”

奥坎波称，他和伊维拉比金辰勇经验更丰富，在立即接任世行行长方面的准备更充足。

当被问及是否计划退出，以支持伊维拉时，奥坎波称：“这不是由我决定的，因为这是与各国财长相关的过程，他们将协商采取何种立场。”

奥坎波指的是，巴西等发展中国家财长或决定选出唯一世行行长候选人。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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