独家：新兴国家或提名两候选人角逐世行行长--消息

路透华盛顿3月20日电---消息人士周二表示,尼日利亚(奈及利亚)财政部长Ngozi Okonjo-Iweala和哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo很有可能被提名为世界银行行长.新兴市场一直努力想提出候选者.

这两人若获得候选资格,将对美国构成挑战.世行行长一职向来由美国人掌握,但美国尚未提出其人选.Okonjo-Iweala和Ocampo享有经济学者和外交官的声誉.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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