独家：新兴国家或提名两候选人角逐世行行长--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透华盛顿3月20日电---消息人士周二表示,尼日利亚(奈及利亚)财政部长Ngozi Okonjo-Iweala和哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo很有可能被提名为世界银行行长.新兴市场一直努力想提出候选者.
这两人若获得候选资格,将对美国构成挑战.世行行长一职向来由美国人掌握,但美国尚未提出其人选.Okonjo-Iweala和Ocampo享有经济学者和外交官的声誉.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。