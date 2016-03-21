背景资料：部分新兴市场央行为抑制本币贬值所采取的措施

3月21日 - 路透伦敦3月18日 - 受全球经济体质疑虑、人民币疲弱和大宗商品价格挫跌的冲击，新兴市场货币纷纷走软。多个新兴市场央行正采取行动抑制本币贬值。

以下是部分新兴市场央行正在采取或考虑中的抑制汇率贬值的措施：

中国：在人民币去年8月11日贬值后，国有银行代央行出手卖出美元，因此人民币获得支撑。央行对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，并自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。中国2月末外汇储备降至3.2万亿(兆)美元，为2011年12月以来最低。

南非--南非央行3月17日上调附买回利率以遏制不断上升的通胀，尽管担心经济增长动能减退。此举提振兰特反弹。由于投资者担心不断升级的危机可能吞噬执政党非国大，并可能导致南非评级下调，兰特此前有几个交易日大跌。

墨西哥--2月17日意外升息50个基点至3.75%，并自2009年以来首次直接干预外汇市场，卖出美元以支撑披索。墨西哥央行表示，准备“必要时”再度采取行动。

印度--在卢比兑美元跌至接近纪录低位水准后，国有银行代央行出手卖出美元，以支撑卢比。印度央行1月通过干预现汇市场净卖出3,000万美元，12月为净卖出1.79亿美元。

韩国--央行和企划财政部一再表示，将采取“一切必要措施”避免美元/韩元汇率过度震荡，并在韩元跌至逾五年最低水准后，对市场的“跟风行为”发出警告。韩国央行3月10日会议连续第九个月维持利率在1.5%不变。

波兰--报纸2月15日引述波兰央行管委会委员Katarzyna Zajdel-Kurowska的话报导称，该央行仍做好在必要情况下干预汇市的准备，尽管已经允许兹罗提自由浮动。兹罗提兑欧元今年迄今已累计下跌1.3%。波兰央行3月11日维持利率在1.5%不变。

巴西--迄今已使用了货币掉期、美元回购协议及本国债券等措施来稳定雷亚尔汇率。2015年雷亚尔累计下挫33%。巴西央行3月维持利率在14.25%不变，以免给经济带来更多损害，尽管通胀飙升。

俄罗斯--卢布急剧走软后，央行在1月29日维持利率在11%不变，并称若通胀风险加剧，央行不排除升息。央行副总裁Ksenia Yudayeva称，该声明意味着“明确收紧”。该央行3月4日宣布，将外币债务最低存款准备金率上调1个百分点至5.25%，4月1日生效。(完)