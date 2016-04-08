调查：新兴市场货币今年剩下时间仍将持续波动

路透约翰尼斯堡/巴西利亚4月7日 - 路透调查显示，今年全年新兴汇市的波动性仍高，但汇率不太可能回到历史纪录低点，因为对美国升息次数将较少的预期将鼓舞风险人气。

本周接受路透调查的51位全球主要金融机构的策略师中，有46位表示近期新兴货币的波动，在今年剩下的时间仍将持续下去。

尽管如此，调查的预估强化了新兴市场货币长达五年跌势的最糟情况已经过去的看法。

土耳其里拉TRY=、巴西雷亚尔BRL=BR、南非兰特ZAR=D3与其他新兴货币的预估中值，皆优于上月调查。不过其强劲程度并不足以表明涨势即将展开，只显示未来12个月新兴货币兑美元创新低的可能性较低，尽管近期债信评级遭到调降。

里拉、兰特与雷亚尔12个月后兑美元分别将跌至3.11、16.20以及4.025。

“我不认为市场会骤然反弹回到强势美元的世界，”野村新兴市场分析师Peter Attard Montalto表示。

“新兴市场短线仍有支撑。中期来说，市场会持续消化这样的走势。”(完)