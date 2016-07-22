新兴债市资金流入及欧股资金流出均创纪录高位--美银美林

路透伦敦7月22日 - 美银美林周五称，过去一周投资者大量涌入新兴市场，而从欧股抽离的资金创下纪录高位，并且还抛售美日股票。

该行称，当周新兴市场债券基金流入创纪录的49亿美元，而新兴市场股市流入资金47亿美元，创12个月最高。欧洲股票基金成本周最大输家，流出资金62亿美元，创纪录高位，且已连续24周资金流出。

“投资者大力追捧新兴市场债市的利差交易，乐观地假定全球其他地区利率都将降至零...”美银美林告诉客户。

尽管本周对于美国升息的预期有些升温，而且上周五出现土耳其政变事件，但投资者似乎仍钟情于新兴市场。摩根大通稍早前公布，新兴股债市本周资金流入总额升至纪录第二高。

美林美银表示，美元走软的另一受惠者--黄金，资金流入缩减至2亿美元，为两个月来最低。在此同时，衡量华尔街冒险意愿的主要指标VIX波动率指数跌至两年低点，而美元指数.DXY则是在美国就业数据公布后走升。

英国退欧公投所引发的欧元区经济新一轮疑虑，以及对意大利银行业偿付能力的忧心，导致欧洲股市下跌，FTSEurofirst 300指数.FTEU3今年下跌约7%。

美银美林将之称为“量化资金流动失败”(quantitative flow failure)，欧洲央行和日本央行“至今都未能一丝一毫的改变资金方向”。

日本股市资金外流11亿美元，创12周以来最大规模流出。数据显示美国股票基金流出27亿美元。

本周稍早，美银美林月度基金经理人调查显示，英国6月23日公投结果为倾向退出欧盟之后，冒险活动大幅减少。投资人减少全球股票配置至“减码”，为四年来首见。

在固定收益产品方面，美银美林称政府债券基金资金外流14亿美元，创15周以来最大，投资级债券基金资金则有52亿美元外流。

然而美银美林补充称，新兴市场、高收益、以及地方政府债券的资金流入，带动固定收益产品整体资金净流入18亿美元。(完)