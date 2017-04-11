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时事要闻 | 2017年 4月 11日 星期二 17:02 BJT

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺

路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。

在北京召开会议之后，这四大新兴国家主管气候变化事务的部长还就应对气候变化的国际努力表达了“坚定承诺”。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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