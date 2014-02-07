基金产业：新兴股票市场今年资金流出规模已经超过去年全年--EPFR

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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外资蜂拥撤离将给各国政府敲响警钟，其中许多国家严重依赖这些资金来弥补国际收支逆差和财政支出。
受美联储削减刺激前景、中国等主要发展中国家成长放缓拖累，今年以来，新兴市场遭遇沉重抛压，延续去年重挫之势。
新兴市场债券基金的处境相对较好，资金流出66亿美元，去年全年流出140亿美元。银行指出，本地新兴市场货币债券成为重灾区。
分析师预计，资金外流现象将持续下去。
“撤出步伐已然加快，考虑到新兴市场周期数据仍然好坏不一，以及散户资金流动追随趋势的本质，这种情况可能延续，”巴克莱分析师在报告中称。
“资金外流不是好消息，从宏观方面来看，这将给汇率、信贷扩张乃至消费能力带来压力，从而产生负面影响。”(完) (编译 郑茵/许娜；审校 于春红)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选