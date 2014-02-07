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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 17:39 BJT

基金产业：新兴股票市场今年资金流出规模已经超过去年全年--EPFR

外资蜂拥撤离将给各国政府敲响警钟，其中许多国家严重依赖这些资金来弥补国际收支逆差和财政支出。

受美联储削减刺激前景、中国等主要发展中国家成长放缓拖累，今年以来，新兴市场遭遇沉重抛压，延续去年重挫之势。

新兴市场债券基金的处境相对较好，资金流出66亿美元，去年全年流出140亿美元。银行指出，本地新兴市场货币债券成为重灾区。

分析师预计，资金外流现象将持续下去。

“撤出步伐已然加快，考虑到新兴市场周期数据仍然好坏不一，以及散户资金流动追随趋势的本质，这种情况可能延续，”巴克莱分析师在报告中称。

“资金外流不是好消息，从宏观方面来看，这将给汇率、信贷扩张乃至消费能力带来压力，从而产生负面影响。”(完) (编译 郑茵/许娜；审校 于春红)
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