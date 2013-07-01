全球金融：明年流入新兴市场的民间资本料下降，因担心FED撤出刺激措施

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透墨西哥城6月28日 - 国际金融协会(IIF)在一份新报告中称，2014年流入新兴市场的民间资本将降至全球金融危机以来的最低水平，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将撤走刺激措施的预期升温。
IIF表示，近些年外国投资者不断将资金投入新兴债市和股市以寻求高收益，但美联储退出刺激措施及新兴市场经济增长放缓，将扭转推动外资流入的主要动因。
IIF将2014年流入新兴市场的民间资本预估数量从今年预计中的1.145兆(万亿)美元下调至1.112万亿美元，为2009年以来最低。
尽管IIF假设美国将平稳撤走刺激措施，但如果美国公债收益率大涨，就不能排除市场大跌的可能性。
“对于美联储退出货币宽松政策时机的市场预期近期出现变化后，如果公债收益率大幅上涨，将对全球金融体系产生巨大影响，”IIF在周四稍晚公布的报告中称。
该机构预测，即使在基本情况下，流入亚洲和欧洲新兴经济体的资本将尤其严重受创，而2014年流入非洲和中东以及拉丁美洲的资金料微幅上升。
5月初以来，新兴市场汇市、股市和债市不断下跌，因人们对美联储何时开始撤出购债计划的臆测升温，这逐渐减少了注入金融市场的额外流动性。
基金追踪机构EPFR表示，最近一周投资者从全球债券基金中撤走233亿美元，其中包括从新兴市场基金撤走56亿美元。
IIF表示，乌克兰、匈牙利和土耳其等国家将尤其易受外国资本外流的冲击，而中国、韩国和沙特阿拉伯等其他国家将继续成为外部融资的主要来源。
总体来说，2013和2014年从新兴市场流出的民间资本料将增至1万亿美元。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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