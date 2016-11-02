今年1-9月新兴市场资本净流出2,250亿美元--IIF

路透伦敦11月1日 - 国际金融协会(IIF)周一晚间发布的报告显示，今年截至9月底的九个月期间，中国领衔的新兴经济体资本净流出2,250亿美元，远低于上年同期的流出3,650亿美元。

IIF称，中国资本净流出为3,730亿美元，比上年同期低930亿美元。IIF是最权威的追踪发展中国家资本流动情况的机构之一。

但IIF指出，第三季中国资本净流出加速至1,120亿美元，其中9月净流出规模居前，为410亿美元。

IIF称这是因为中国国内对美元需求增加，同时海外对以人民币计价资产的需求低迷，尽管10月1日起人民币正式被纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)篮子。

今年新兴市场表现强劲，因大多数发达国家央行都维持刺激政策。

IIF称，若不包括中国，则第三季新兴市场获资本净流入，10个最大新兴经济体资本净流入超过650亿美元，创2014年中期以来最大季度净流入规模。

但11月8日美国大选以及12月美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议之前，显然存在一些紧张情绪。

IIF称，10月数据已经能体现出这种担忧。数据显示，包含股债市在内的整体新兴市场10月流出2亿美元，为5月来最差表现。其中股市流入54亿美元，但债市流出56亿美元。(完)