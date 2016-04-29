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国际财经 | 2016年 4月 29日 星期五 10:17 BJT

新兴市场4月资本流入255亿美元 但规模不若3月--IIF

路透伦敦4月28日 - 国际金融协会(IIF)周四公布，4月新兴市场投资组合获得255亿美元资本流入，大部分流入债券。不过整体流入规模低于3月创下的21个月高位。

IIF在一篇报告中指出，新兴债市4月流入205亿美元，其余资金流入股市。

3月新兴市场资金流入371亿美元，此前八个月资金都是流出。

IIF称，四个新兴市场地区4月皆为流入，其中拉美吸引了120亿美元，其次是亚洲的112亿美元。由于巴西总统罗塞夫可能被弹劾，更加倾向改革的政府或将接手，这提高了投资者对巴西的兴趣。

不过IIF认为新兴市场近期的强劲回升并不稳定，因为此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暂停积极升息步伐，激励大宗商品上涨。该组织称，发展中国家增长仍然迟滞。

“未来几个月应当谨慎，因多项经济和政治因素，可能使新兴市场及其他风险资产投资组合的流动逆转，一个最大的风险就是美联储比现在市场预期的更为强硬，”IIF称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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