新兴市场4月资本流入255亿美元 但规模不若3月--IIF

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦4月28日 - 国际金融协会(IIF)周四公布，4月新兴市场投资组合获得255亿美元资本流入，大部分流入债券。不过整体流入规模低于3月创下的21个月高位。
IIF在一篇报告中指出，新兴债市4月流入205亿美元，其余资金流入股市。
3月新兴市场资金流入371亿美元，此前八个月资金都是流出。
IIF称，四个新兴市场地区4月皆为流入，其中拉美吸引了120亿美元，其次是亚洲的112亿美元。由于巴西总统罗塞夫可能被弹劾，更加倾向改革的政府或将接手，这提高了投资者对巴西的兴趣。
不过IIF认为新兴市场近期的强劲回升并不稳定，因为此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暂停积极升息步伐，激励大宗商品上涨。该组织称，发展中国家增长仍然迟滞。
“未来几个月应当谨慎，因多项经济和政治因素，可能使新兴市场及其他风险资产投资组合的流动逆转，一个最大的风险就是美联储比现在市场预期的更为强硬，”IIF称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。