全球金融: 国际金融协会称,今明两年资金将继续流向新兴国家

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透伦敦/苏黎世1月22日 - 国际金融协会(IIF)周二表示,民间投资者今年将向新兴市场国家投入更多资金,因为这些国家经济成长强劲,而且发达国家利率仍然偏低.
IIF称,若欧元区债务危机继续缓和,新兴东欧料尤其受益.去年该地区资金流入减缓.
过去大量资金流入新兴市场引发问题,令依赖出口的发展中国家货币升值,并引发对货币战的疑虑.
诸多决策层表态,警告爆发货币战的威胁,其中包括英国和德国央行总裁.
IIF总裁查尔斯达拉拉周二亦发出共鸣,称主要国家间经济政策不协同是一大隐忧.
"我们政策协调在非常稳定的减少,至少过去四年是这样,我认为这给全球经济带来实质风险,"他在苏黎世召开的记者会上表示.
"市场也确实做出强烈反应,波动性表明全球决策者没有协调配合,可能加剧风险调整进程."
IIF在其报告中指出,主要国家利率可能维持在历史低位,但这种趋势可能很快逆转.
达拉拉还警告称,决策者在解决塞浦路斯困境方面不要自满.塞浦路斯是欧元区最小的经济体之一,该国在去年6月向欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)求援.
IIF在报告中预计,2013年流向新兴国家的民间资本将增至1.118万亿美元,比2012年预计的1.1080万亿美元的规模增加3.5%.
IIF称,2014年流向新兴国家的民间资本将进一步增加至1.15万亿美元,IIF指出,这种资本流动趋势自2012年中以来强劲复苏.(完)
(编译 李爽; 审校 田建华)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)