版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 21:34 BJT

标题新闻：上周流向新兴市场资产的投资组合规模为近三年来最大-国际金融协会(IIF)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐