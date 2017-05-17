焦点：美股高估值存在泡沫 前沿股市令人刮目相看

资料图片：2015年8月，印度孟买一家券商的交易员盯着电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Shailesh Andrade

路透纽约5月16日 - 富达投资基金经理Adam Kutas为其掌管的前沿新兴市场基金所买进的孟加拉饼乾制造商Olympic Industries股票，自2012年以来大涨约620%，为他大赚了一票；Adam在30多年前去了趟匈牙利之后，即跃升为前沿市场专家。

Driehaus Capital旗下前沿市场基金所买进的孟加拉零售和小型企业放款机构BRAC Bank股票，在同一时期劲扬271%，也带来巨大的收益。

这些投资者称，银行及零售商等容易了解且估值偏低的股票，是前沿市场最具投资魅力的标的。前沿市场是指比巴西、土耳其和印度等新兴市场成熟度更低的资产类别，可能面临政治不稳定及流动性偏低的风险。

“这和15年前的新兴市场很像，”Driehaus FrontierMarkets Strategy首席投资经理Chad Cleaver称。“这些基础行业正好没有被充分发掘。”

美股估值偏高，新兴市场涨势已经持续好一段时间。而前沿市场继数年来报酬低于平均水平之后，2017年开局强劲，令人刮目相看。

标准普尔500指数.SPX市盈率高达21.35，MSCI明晟国际前沿市场价格指数市盈率只有13。

基金经理表示称他们购买股票时不会把特定的市盈率放在心上，不过前沿市场的市盈率一般是全球股市中最低的。

Frontier Market Asset Management首席投资官Lawrence Speidell表示，他持有的大多数证券市盈率只有10或甚至更低。

对押对注的投资者来说，前沿股票和股市能够提供三位数的回报率，例如，巴基斯坦的Karachi SE 100指数.KSE过去五年上涨两倍。但从长期来看，这种资产类别表现很差。

从2010年到2016年，MSCI明晟前沿市场指数平均年回报率为负2.4%，受尼日利亚NSE指数等拖累。后者从2014年高点到2017年初，下降了逾38%。

**冒险**

这种历史表现帮助解释了，为何很多主流投资者不涉足该领域。

“我们发现他们的发展非常、非常不足。有流动性的问题，而且我认为新兴市场通常可在不必冒太大风险的情况下就提供了足够的沃土，”Federated Investors资深投资组合经理Leonardo Vila表示，他专门研究全球中小型股。

“那些前沿投资的风险/回报可能让我晚上睡不好觉。”

今年迄今，MSCI前沿市场指数上涨10.3%，涨幅高于标普500指数的6.8%，投资者兴趣重燃或许是主因。

根据eVestment数据，自2016年第二季以来，主动式管理的前沿市场股票型基金总计净流入2.677亿美元；新兴市场股票型基金则流出48.4亿美元。此外，主动式管理的非新兴市场股票型基金也流出了4,380亿美元资金。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)，至于美国前沿股票型基金，约有18亿美元投资于主动式管理基金；被动式管理指数基金则有6.68亿美元。

根据晨星，以三年水准来看，有43%的主动式管理前沿基金表现优于MSCI前沿ETF。

新兴市场主动式经理人的表现更好，年内迄今有37%优于新兴市场ETF，以三年期来看有近62%表现胜出。

尽管知道前沿投资需要大胆，但Frontier Market Asset Management的创建人之一兼投资总监Speidell等支持者称，这个资产类别就像是“一种优质波本威士忌”，提供了一个脱颖而出的机会。

“越穷，成长得就越快，这就是吸引我投资这些地方的原因，那里没有许多分析师，企业也没有把他们的故事熟记于心然后熟练地在幻灯片上展示，”Speidell说。

Speidell的基金表现足够好，可以在1%管理费的基础上，再要求据说为20%的业绩费。

英国退欧和特朗普当选等事件导致发达国家市场不确定性上升，这已经促使投资者去寻找那些不会因欧美股市挫跌而受到影响的证券。

相比美国股市，前沿市场股市与新兴股市的关联要密切得多。据路透数据，MSCI明晟前沿市场股指与标普500指数的关联度为42%，相比之下与MSCI明晟新兴市场指数的关联度为91%。

Fidelity的Kutas甚至把他母亲退休账户5%的资金投向前沿资产。

前沿投资者称，随着不那么出名国家的资本市场发展，以及他们的国民开始在金融领域展示能量，未来将迎来黄金时期。未来数年乃至数十年，势将会提振银行、零售以及必需消费品类股的涨势。

“很长一段时间的题材将是，随着内战减少及更加和平，政府管理会日趋完善，”T Rowe Price前沿市场策略投资组合专家组负责人Leigh Innes表示。“这些...国家往往处在发展初期，而且开始变得稳定。”(完)