调查：新兴货币前景明显平稳 尽管汇市总体走势动荡

路透巴西利亚/约翰内斯堡2月4日 - 路透调查显示，在汇市波动幅度大幅上升之际，新兴国家货币前景仍明显持稳，仍认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将按计划升息。

2月初对巴西雷亚尔、南非兰特和墨西哥披索等货币未来12个月的汇率预估，与上月类似调查的结果实际持平。

分析师预计美元兑多数主要货币将稳步上涨，因美联储暗示将在6月把利率从纪录低位提升。

南非兰特兑美元12个月后料跌至11.65，一个月前预计为11.67，南非棘手的经常帐和财政赤字问题打压了兰特。

墨西哥披索料将重新获得一些升幅，一年后料报14.17，上月预计为 14.00。墨西哥披索兑美元1月跌1.6%，至14.98。

策略师预计土耳其里拉12个月后将报2.47，低于周二收盘价2.40；俄罗斯卢布兑美元料将涨至63.475，不过升幅较小。

巴西雷亚尔兑美元1月一度触及近两个月高位，后来回落至2.68，追随全球汇市的动荡走势。预计雷亚尔兑美元12个月后将下滑至2.81，1月调查时预计为2.80。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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