分析：利率调整频受政治干预 新兴市场央行政策可信度面临考验

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透伦敦2月5日 - 原油价格下跌以及欧洲方面降息，可以说为新兴市场经济体央行放宽自身的货币政策亮起绿灯，但投资者担心，或许是政治压力促使央行立场发生转变。
外界对一部分新兴市场国家政策制定的信任本就脆弱，而央行的行动以及政界人士的需求(如土耳其总统埃尔多安要求提高降息的力度和速度)，更是让这种信任受到考验。
面对油价重挫以及发达经济体大举放宽政策，土耳其是在2015年降息的几个新兴经济体之一。互换市场眼下预计其他新兴国家降息幅度在30-350个基点。
根据GBI-EM债券指数，新兴国家债券平均收益率因此下跌整整一个百分点，至20个月低位。
但其中一些国家的决策可能会受到“影子央行”的左右，或许令新兴国家央行在过去15年中好不容易才获得的部分利率决策自主权都可能失去。
这一挑战的根源在于，各国政府急欲透过降息拉动经济成长。
“在我看来，除了一个官方的货币政策委员会，还有一个影子委员会，后者经常驻扎在总统府，”Anne表示。“我的意思是政治干涉已成为各国央行的重要考量。在政治压力升高时，信誉度通常就会下降。”
“我觉得旧日的恶魔正在卷土重来。”
俄罗斯上周给市场投下震撼炸弹，将指标利率大幅调降200个基点；不过就在一个月前，该国才升息650个基点，以期支撑卢布汇价且抑制通胀。土耳其国内的高通胀让分析师普遍认为，央行在1月降息50个基点有些操之过急。
即便在投资者青睐的印度，分析师也认为央行可能受到提早降息的压力。
然而，油价自6月以来腰斩50%，引发巨大的通胀下滑压力，加上食品价格在去年底触及四年低位，将多数新兴经济体的通胀掼压至目标区下方。
**道路不同**
自1月30日降息以来，俄罗斯卢布RUB=已累计下跌6%。降息决定使外界更加相信，经济成长已取代通胀，成为政策关注的焦点。
与此同时，埃尔多安周三发表的讲话推动土耳其里拉TRY=跌至纪录低位。
意大利裕信银行(UniCredit)表示，土耳其太早开始降息，损及了里拉，并可能危及未来的通胀形势。“我们也没想到迫使(央行)降息的政治压力如此之大，”该行分析师补充道。
未来的通胀是衡量政策可信度的一个关键指标。倘若通胀预期受到良好控制，投资者就可能认为央行是可靠的、其货币政策也是有效的。
印度通胀预期似乎证明1月15日降息是恰当的，降息后印度卢比走坚。
但从1月开始的两年内，土耳其通胀率料将处在6.4%，目标水平则为5%。俄罗斯通胀预期也守在远高于4%目标水准处。
Lombard Odier旗下固定收益策略师Salman Ahmed指出，印度是“合理”降息的范例，但认为俄罗斯和土耳其的降息行动则受到了政治影响。
“降息对土耳其来说或许是正确的，但政府出声呼吁...却伤害了央行信誉，”他并称。“俄罗斯则较属基本面议题，因了这次降息，浮现出以前不曾存在的政策错误。”
但随着欧洲和日本宽松政策令全球涌现大量流动性，加上许多发达国家债券收益率跌至负值，投资人或许会稍稍宽恕惹出问题的新兴市场。
“普通投资者希望看到增长率低的地方能降息，但并不是哪里都适合降息，”英国标准人寿保险公司债券基金经理Kieran Curtis称。
Curtis表示，卢布债券收益率偏高看似令人感兴趣，但降息让他“保持谨慎”。他反倒青睐印尼，该国通胀在放缓，但利率仍达到7.75%。
其他央行也按兵不动，部分是警惕美国联邦储备委员会(美联储/FED)或将开始升息。南非已表示，希望看到通胀持续放缓才会降息。
Curtis还提到巴西，该国近来升息至12.25%，因预期通胀跳涨。
“那是最吸引我们的(市场)，也是采取最保守方式的央行，”他说。(完)
(编译 洪曦/龚芳/许娜/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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