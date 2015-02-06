分析：利率调整频受政治干预 新兴市场央行政策可信度面临考验

路透伦敦2月5日 - 原油价格下跌以及欧洲方面降息，可以说为新兴市场经济体央行放宽自身的货币政策亮起绿灯，但投资者担心，或许是政治压力促使央行立场发生转变。

外界对一部分新兴市场国家政策制定的信任本就脆弱，而央行的行动以及政界人士的需求(如土耳其总统埃尔多安要求提高降息的力度和速度)，更是让这种信任受到考验。

面对油价重挫以及发达经济体大举放宽政策，土耳其是在2015年降息的几个新兴经济体之一。互换市场眼下预计其他新兴国家降息幅度在30-350个基点。

根据GBI-EM债券指数，新兴国家债券平均收益率因此下跌整整一个百分点，至20个月低位。

但其中一些国家的决策可能会受到“影子央行”的左右，或许令新兴国家央行在过去15年中好不容易才获得的部分利率决策自主权都可能失去。

这一挑战的根源在于，各国政府急欲透过降息拉动经济成长。

“在我看来，除了一个官方的货币政策委员会，还有一个影子委员会，后者经常驻扎在总统府，”Anne表示。“我的意思是政治干涉已成为各国央行的重要考量。在政治压力升高时，信誉度通常就会下降。”

“我觉得旧日的恶魔正在卷土重来。”

俄罗斯上周给市场投下震撼炸弹，将指标利率大幅调降200个基点；不过就在一个月前，该国才升息650个基点，以期支撑卢布汇价且抑制通胀。土耳其国内的高通胀让分析师普遍认为，央行在1月降息50个基点有些操之过急。

即便在投资者青睐的印度，分析师也认为央行可能受到提早降息的压力。

然而，油价自6月以来腰斩50%，引发巨大的通胀下滑压力，加上食品价格在去年底触及四年低位，将多数新兴经济体的通胀掼压至目标区下方。

**道路不同**

自1月30日降息以来，俄罗斯卢布RUB=已累计下跌6%。降息决定使外界更加相信，经济成长已取代通胀，成为政策关注的焦点。

与此同时，埃尔多安周三发表的讲话推动土耳其里拉TRY=跌至纪录低位。

意大利裕信银行(UniCredit)表示，土耳其太早开始降息，损及了里拉，并可能危及未来的通胀形势。“我们也没想到迫使(央行)降息的政治压力如此之大，”该行分析师补充道。

未来的通胀是衡量政策可信度的一个关键指标。倘若通胀预期受到良好控制，投资者就可能认为央行是可靠的、其货币政策也是有效的。

印度通胀预期似乎证明1月15日降息是恰当的，降息后印度卢比走坚。

但从1月开始的两年内，土耳其通胀率料将处在6.4%，目标水平则为5%。俄罗斯通胀预期也守在远高于4%目标水准处。

Lombard Odier旗下固定收益策略师Salman Ahmed指出，印度是“合理”降息的范例，但认为俄罗斯和土耳其的降息行动则受到了政治影响。

“降息对土耳其来说或许是正确的，但政府出声呼吁...却伤害了央行信誉，”他并称。“俄罗斯则较属基本面议题，因了这次降息，浮现出以前不曾存在的政策错误。”

但随着欧洲和日本宽松政策令全球涌现大量流动性，加上许多发达国家债券收益率跌至负值，投资人或许会稍稍宽恕惹出问题的新兴市场。

“普通投资者希望看到增长率低的地方能降息，但并不是哪里都适合降息，”英国标准人寿保险公司债券基金经理Kieran Curtis称。

Curtis表示，卢布债券收益率偏高看似令人感兴趣，但降息让他“保持谨慎”。他反倒青睐印尼，该国通胀在放缓，但利率仍达到7.75%。

其他央行也按兵不动，部分是警惕美国联邦储备委员会(美联储/FED)或将开始升息。南非已表示，希望看到通胀持续放缓才会降息。

Curtis还提到巴西，该国近来升息至12.25%，因预期通胀跳涨。

“那是最吸引我们的(市场)，也是采取最保守方式的央行，”他说。(完)

(编译 洪曦/龚芳/许娜/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)

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