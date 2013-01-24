全球经济: 2013年经济增长将由新兴市场引领--致同国际商业调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约1月23日 - 根据致同国际(Grant Thornton)的季度国际商业报告,新兴市场2013年将扮演全球经济增长中的领军者,同时欧元区债务危机与美国的高失业率,令世界经济前景仍面临挑战.
周三发布的该报告显示,欧洲国家未来12个月经济增长率料疲弱,预计欧元区增长率为0.2%,英国为1.1%.
美国经济增长持续乏力且失业率居高不下,而中国2013年经济增长率或从7.8%升至8.2%,印度增速或加快至6.0%,巴西经济将增长4.0%.
金砖国家--巴西、俄罗斯、印度及中国的企业乐观指数在去年第四季有所上升.
对44个国家3,200多位商业领袖的调查发现,金砖国家的乐观指数在2012年第四季升至39%,2011年同期为34%.这些国家被认为处于新高速发展的类似阶段.
在亚太地区(除日本外)的新兴市场,第四季企业乐观指数也上涨.而北美的乐观指数起伏很大,2011年第四季曾低至6%,到2012年第二季升至52%,而2012年第四季又回落至仅1%.
借债成本是影响这些国家乐观情绪的主要原因.金砖国家中超过三分之一(34%)的企业称,融资成本使其增长前景受限,而七国集团(G7)中这一比例为17%.
另有超过五分之一的金砖国家企业认为,本地交通状况、信息与通信技术和基础设施建设上的不足,是可能限制2013年增长的因素.(完) (编译 王湄; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。