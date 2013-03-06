全球经济：新兴市场2月成长力道减缓--汇丰调查

路透伦敦3月6日 - 汇丰月度采购经理人指数(PMI)显示，包括中国及印度在内的新兴市场成长力道在2月放缓,该指数并触及8月以来最低水准.

根据周三发布的汇丰新兴市场指数，印度、巴西及中国成长继1月激增后，2月呈现下降.制造业及服务业放缓的态势显而易见。

投资人密切关注在全球缓慢复苏面临强劲的逆风之际,新兴市场能否持续成长,他们特别关切中国经济可能减速一事。

汇丰2月PMI指数自上月的53.8降至52.3，但维持在50关卡上方;该指数是依据对16个新兴经济体采购经理人所做的调查编撰而成。

＂制造业及服务业显然全面放缓，金砖国家(BRICS)继开年表现亮丽后，目前经济活动呈现温和态势，＂汇丰首席分析师Murat Ulgen指出。

新订单增幅降至六个月来最低水平，而就业增幅则降至三个月低位.

据汇丰所编撰衡量企业景气的指数显示，尽管成长减缓，企业对未来12个月产出的预期仍升至2012年5月以来高位。