全球经济：新兴市场2月成长力道减缓--汇丰调查

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透伦敦3月6日 - 汇丰月度采购经理人指数(PMI)显示，包括中国及印度在内的新兴市场成长力道在2月放缓,该指数并触及8月以来最低水准.
根据周三发布的汇丰新兴市场指数，印度、巴西及中国成长继1月激增后，2月呈现下降.制造业及服务业放缓的态势显而易见。
投资人密切关注在全球缓慢复苏面临强劲的逆风之际,新兴市场能否持续成长,他们特别关切中国经济可能减速一事。
汇丰2月PMI指数自上月的53.8降至52.3，但维持在50关卡上方;该指数是依据对16个新兴经济体采购经理人所做的调查编撰而成。
＂制造业及服务业显然全面放缓，金砖国家(BRICS)继开年表现亮丽后，目前经济活动呈现温和态势，＂汇丰首席分析师Murat Ulgen指出。
新订单增幅降至六个月来最低水平，而就业增幅则降至三个月低位.
据汇丰所编撰衡量企业景气的指数显示，尽管成长减缓，企业对未来12个月产出的预期仍升至2012年5月以来高位。
对中国景气的预期上扬,并攀抵2012年4月以来最高水准。(完) (编译 龚芳; 审校 王洋)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。