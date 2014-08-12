发改委：中央财政下达20亿新兴产业专项资金 拟设国家投资引导基金

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京8月12日 - 中国国家发改委称，中央财政日前下达战略性新兴产业发展专项资金20亿元人民币，与地方政府联合参股，吸引社会投资者出资设立49支创业投资基金。
周二刊登在发改委网站的新闻稿并称，下一步中央财政将尽快设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立起支持战略性新兴产业和创新型中小企业的市场化运行长效机制。
“更好地发挥财政资金‘四两拨千斤’的作用，积极破解创新型中小企业融资难题，激励创新创业，扩大社会就业。”发改委称。
2009年开始实施的新兴产业创投计划，采取中央财政参股创业投资基金方式，投资早中期、初创期创新型中小企业。截至目前，中央财政已累计安排资金91亿元人民币，吸引带动地方政府、社会资金427亿元，共设立190支创业投资基金。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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