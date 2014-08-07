发改委： 加快推动设立新兴产业创业投资引导基金

路透北京8月7日 - 中国国家发改委周四表示，未来将加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。

刊登在发改委网站的新闻稿称，下一步将重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍，加快完善产业宏观发展环境，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

“进一步加快创新药物、低空空域开放、通用航空、电力体制改革等重点领域制度改革。”发改委称。

此外，发改委还提到，加快实施宽带中国战略，完善宽带普遍服务机制，加大投入实施“宽带乡村”工程。

扩大节能环保、信息惠民、卫星导航、智能制造等领域的示范应用，重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术，推动传统产业改造升级，加快培育新的经济增长点。

新闻稿提供的数据显示，上半年，规模以上高技术制造业总产值6.1万亿元，同比增长11.2%，增加值增长12.4%，已回升到去年同期水平，高于规模以上工业增加值增速3.6个百分点。

战略性新兴产业上市公司（A股）一季度营业收入增速达10.9%，高于上市公司6.4%的平均增速，利润同比增长15.4%，成为股市表现最为亮丽的板块。

发改委周二曾发布《国家高技术产业发展项目管理办法》（修订征求意见稿），其中要求国家高技术产业项目单位筹集的项目资本金或研发项目的自有资金不得低于项目新增投资的30%，项目资金原则上以项目单位自筹为主，国家采用资金补助的方式予以支持。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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