《焦点》美中欧经济表现不同，投资者对新兴经济体也将区别对待

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
Titherington说，俄罗斯、智利、南非和巴西等大宗商品出口国的表现可能就不会那么好，因为它们近年来的经济增长主要受中国需求拉动。
“传统上，制造地区比商品出口地区更快地从发达市场需求中受益，”他并称。
**油价下跌**
与中国在大宗商品进口方面存在竞争关系的新兴市场国家，应会从石油成本的下降中获益。这会有助于它们改善资产负债表，并压低制造业的生产成本。
以印度为例，自从布兰特原油在2008年7月触及每桶147美元的峰值之后，以本币计算的原油进口成本已经下降了12.6%。
浏览新兴市场国家2008年以来原油进口成本变化图表，请点选：link.reuters.com/nam23w
与之相似，印尼的原油进口成本下降了18%，韩国下降了37%。
Jupiter资产管理的一位基金经理Avinash Vazirani表示，由于印度在国内对能源价格提供补贴，因此尤其从油价下跌中受益。全球市场的高油价会增加公共预算压力，但石油进口成本降低后，压力将会缓解。
这也难怪侧重印度的股票基金2014年迄今在新兴市场中的回报最高，而侧重出口大宗商品的俄罗斯的投资，回报率则垫底。
俄罗斯等依赖石油的经济体，国家收入在减少，导致预算赤字扩大，使本币承压并打击了经济成长。
布兰特原油 目前在每桶89美元左右，这低于沙特支持预算所需的每桶92美元的水平。其他石油出口国，比如阿尔及利亚、厄瓜多尔和尼日利亚都需要远高于100美元的油价来维持预算平衡。
浏览石油输出国组织(OPEC)各国预算平衡油价图表，请点选：link.reuters.com/jep82w。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申