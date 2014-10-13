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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 07:55 BJT

《焦点》美中欧经济表现不同，投资者对新兴经济体也将区别对待

Titherington说，俄罗斯、智利、南非和巴西等大宗商品出口国的表现可能就不会那么好，因为它们近年来的经济增长主要受中国需求拉动。

“传统上，制造地区比商品出口地区更快地从发达市场需求中受益，”他并称。

**油价下跌**

与中国在大宗商品进口方面存在竞争关系的新兴市场国家，应会从石油成本的下降中获益。这会有助于它们改善资产负债表，并压低制造业的生产成本。

以印度为例，自从布兰特原油在2008年7月触及每桶147美元的峰值之后，以本币计算的原油进口成本已经下降了12.6%。

浏览新兴市场国家2008年以来原油进口成本变化图表，请点选：link.reuters.com/nam23w

与之相似，印尼的原油进口成本下降了18%，韩国下降了37%。

Jupiter资产管理的一位基金经理Avinash Vazirani表示，由于印度在国内对能源价格提供补贴，因此尤其从油价下跌中受益。全球市场的高油价会增加公共预算压力，但石油进口成本降低后，压力将会缓解。

这也难怪侧重印度的股票基金2014年迄今在新兴市场中的回报最高，而侧重出口大宗商品的俄罗斯的投资，回报率则垫底。

俄罗斯等依赖石油的经济体，国家收入在减少，导致预算赤字扩大，使本币承压并打击了经济成长。

布兰特原油 目前在每桶89美元左右，这低于沙特支持预算所需的每桶92美元的水平。其他石油出口国，比如阿尔及利亚、厄瓜多尔和尼日利亚都需要远高于100美元的油价来维持预算平衡。

浏览石油输出国组织(OPEC)各国预算平衡油价图表，请点选：link.reuters.com/jep82w
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